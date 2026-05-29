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    Wienerberger: Aufsichtsrat ordnet Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu

    Wienerberger ordnet seine Führungsspitze neu: Der Aufsichtsrat stärkt den Vorstand, um Wachstum und Komplexität des Weltmarktführers künftig noch besser zu steuern.

    Wienerberger: Aufsichtsrat ordnet Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu
    Foto: Wienerberger AG
    • Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG hat die Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu geordnet, wirksam ab dem 1. Juni 2026.
    • Herr Gerhard Hanke wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt.
    • Gerhard Hanke ist seit über 25 Jahren bei Wienerberger tätig, war zuvor Finanzvorstand (CFO) und ist seit März 2025 COO Zentral & Ost.
    • Die Aufgabenbereiche von CFO Dagmar Steinert und COO Harald Schwarzmayr bleiben unberührt.
    • Die Neuregelung soll die wachsende Komplexität und das starke Wachstum des Unternehmens besser abbilden und die Kontinuität in der Führung sichern.
    • Wienerberger ist der weltweit größte Ziegelproduzent, Marktführer bei Tondachziegeln in Europa und bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa, mit einem Umsatz von 4,6 Mrd. € im Jahr 2025.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,67 % im Plus.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894
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