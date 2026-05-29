Wienerberger: Aufsichtsrat ordnet Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu
Wienerberger ordnet seine Führungsspitze neu: Der Aufsichtsrat stärkt den Vorstand, um Wachstum und Komplexität des Weltmarktführers künftig noch besser zu steuern.
Foto: Wienerberger AG
- Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG hat die Vertretungsbefugnisse im Vorstand neu geordnet, wirksam ab dem 1. Juni 2026.
- Herr Gerhard Hanke wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt.
- Gerhard Hanke ist seit über 25 Jahren bei Wienerberger tätig, war zuvor Finanzvorstand (CFO) und ist seit März 2025 COO Zentral & Ost.
- Die Aufgabenbereiche von CFO Dagmar Steinert und COO Harald Schwarzmayr bleiben unberührt.
- Die Neuregelung soll die wachsende Komplexität und das starke Wachstum des Unternehmens besser abbilden und die Kontinuität in der Führung sichern.
- Wienerberger ist der weltweit größte Ziegelproduzent, Marktführer bei Tondachziegeln in Europa und bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa, mit einem Umsatz von 4,6 Mrd. € im Jahr 2025.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,67 % im
Plus.
+2,75 %
+8,30 %
-3,30 %
-12,66 %
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-9,37 %
-25,14 %
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