ANALYSE-FLASH
UBS belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
- UBS belässt CTS Eventim auf Buy mit Kursziel 100
- Erstes Quartal gut besonders im Bereich Live Events
- Analyst Olivier Calvet veröffentlichte am 28 Mai 2026
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen, gerade im Bereich der Live Events, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 22:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 62,15 auf Tradegate (29. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +11,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,37 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,89 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +52,97 %/+62,73 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 100 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent gestiegen
- Bereinigtes Ebitda um 18,5 Prozent auf 118,9 Mio erhöht
- Vorstand sieht Jahresverlauf im Rahmen der Erwartungen
JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20939235-jpmorgan-stuft-cts-eventim-overweight
Sehr gerne!
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.