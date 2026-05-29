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    Drohnen-Einschlag

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    Ukraine sichert Rumänien Unterstützung zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Drohne stürzte auf Wohnhaus in Rumänien
    • Selenskyj sicherte Rumänien Unterstützung und Druck zu
    • Seit Kriegsbeginn stürzen in Rumänien öfter Trümmer ab
    Drohnen-Einschlag - Ukraine sichert Rumänien Unterstützung zu
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Nach dem Absturz einer russischen Drohne auf ein Wohnhaus in Rumänien hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Land Unterstützung zugesichert und mehr Druck auf Russland gefordert. Die Ukraine sei bereit, Rumänien in jeder erforderlichen Weise zu unterstützen, schrieb er auf der Plattform X. Selenskyj teilte dort einen Post von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in dem sie nach dem Vorfall auch ankündigte, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen.

    Selenskyj stimmte von der Leyen zu. Kiew zähle darauf, dass die neuen Sanktionen der EU gegen Russland wirklich streng sein werden und Moskau spüren lassen, dass seine Angriffe erhebliche Verluste für Russland selbst bedeuteten. Er sprach von einem weiteren zynischen Angriff auf zivile Infrastruktur im südukrainischen Gebiet Odessa, das auch an Rumänien grenzt.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Seit Beginn des Kriegs sind in Rumänien nahe der Grenze zur Ukraine mehrmals Trümmer russischer Drohnen abgestürzt./ksr/DP/stw





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