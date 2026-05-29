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    Baltenstaaten verurteilen Drohnen-Einschlag in Rumänien

    Für Sie zusammengefasst
    • Baltische Staaten verurteilen Drohnenangriff in Galati
    • Rumäniens Souveränität als Völkerrechtsverletzung
    • Brand im Wohnblock in Galati verletzt zwei Personen
    Baltenstaaten verurteilen Drohnen-Einschlag in Rumänien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TALLINN/RIGA/VILNIUS (dpa-AFX) - Estland, Lettland und Litauen haben den Einschlag einer russischen Drohne in einem Wohnhaus im ostrumänischen Galati verurteilt. "Russlands Eskalation seines brutalen Krieges ist inakzeptabel", schrieb der estnische Präsident Alar Karis auf der Plattform X. Sein litauischer Amtskollege Gitanas Nauseda sprach von einem "eklatanten Verstoß gegen die Souveränität und territoriale Integrität Rumäniens sowie gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts." Russland trage dafür volle Verantwortung.

    Lettlands Präsident Edgars Rinkevics betonte, dass sein Land uneingeschränkt solidarisch an der Seite Rumäniens stehe und bereit sei, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung solcher Vorfälle zu unterstützen. Der Einschlag der Drohne in Galati löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus und verletzte zwei Menschen.

    Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es auch in den an Russland und grenzenden Baltenstaaten zuletzt mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben. Darüber kam es auch zu Spannungen mit Moskau./awe/DP/stw





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