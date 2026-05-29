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    Weltwirtschaftlicher Preis für EU-Sonderberaterin Weyand

    Für Sie zusammengefasst
    • Sabine Weyand erhält Kieler Weltwirtschaftspreis
    • Martin Wolf wird ebenfalls mit dem Preis geehrt
    • Beitrag zur europäischen Integration und Stabilität
    Weltwirtschaftlicher Preis für EU-Sonderberaterin Weyand
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEL (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des zehnten Jahrestags des Brexit-Referendums geht der Weltwirtschaftliche Preis in diesem Jahr an die künftige Sonderberaterin für Europäische Strategische Partnerschaften, Sabine Weyand. Der Preis wird vom Kiel Institut für Weltwirtschaft, der Stadt Kiel und der IHK Schleswig-Holstein vergeben.

    Bisher war Weyand Generaldirektorin Handel und Wirtschaftliche Sicherheit der Europäischen Kommission. Ebenfalls ausgezeichnet wird der Chief Economics Commentator der Financial Times, Martin Wolf, wie das Institut mitteilte. Die Preise werden bei einer Veranstaltung am 22. Juni übergeben statt.

    Beide Preisträger hätten sich in besonderer Weise mit den Herausforderungen wirtschaftlicher und politischer Integration, den Gefahren des Populismus sowie der Zukunft offener Gesellschaften auseinandergesetzt haben, teilte das Institut mit.

    Nach Angaben des Präsidenten des Kiel Instituts, Moritz Schularick, hat Weyand in zentralen europäischen Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen entscheidend dazu beigetragen, europäische Handlungsfähigkeit auch unter schwierigen politischen Rahmenbedingungen zu sichern./moe/DP/stw






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