Börsen Update Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +2,30 %

Der MDAX steht bei 33.423,79 PKT und gewinnt bisher +0,47 %. Top-Werte: Bechtle +5,60 %, CTS Eventim +4,81 %, TUI +3,16 % Flop-Werte: Delivery Hero -4,11 %, Aroundtown -2,28 %, PUMA -2,10 %

Der DAX steht bei 25.086,69 PKT und verliert bisher -0,06 %. Top-Werte: Zalando +3,49 %, Heidelberg Materials +2,03 %, GEA Group +1,46 % Flop-Werte: Bayer -3,69 %, Siemens Energy -2,45 %, Deutsche Bank -1,86 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:36) bei 4.147,25 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +9,59 %, Bechtle +5,60 %, Evotec +3,24 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,85 %, SMA Solar Technology -1,21 %, AIXTRON -0,93 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.079,64 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: ASML Holding +1,93 %, BBVA +1,59 %, Prosus Registered (N) +1,51 %

Flop-Werte: Bayer -3,69 %, Siemens Energy -2,45 %, Deutsche Bank -1,86 %

Der ATX steht bei 6.147,90 PKT und gewinnt bisher +1,49 %.

Top-Werte: PORR +6,80 %, Raiffeisen Bank International +4,40 %, DO & CO +3,87 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,86 %, EVN -0,26 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,07 %

Der SMI steht bei 13.595,85 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.

Top-Werte: Logitech International +3,89 %, CIE Financiere Richemont +2,37 %, Geberit +1,56 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,51 %, Partners Group Holding -0,34 %, Givaudan 0,00 %

Der CAC 40 steht bei 8.239,61 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.

Top-Werte: Accor +2,64 %, Societe Generale +2,04 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,60 %

Flop-Werte: LEGRAND -0,91 %, Euronext -0,89 %, Capgemini -0,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:50:28) bei 3.128,52 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +0,93 %, SSAB Registered (A) +0,84 %, Swedbank Shs(A) +0,75 %

Flop-Werte: SKF (B) -0,40 %, Getinge (B) -0,23 %, AstraZeneca -0,11 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.995,00 PKT und steigt um +2,30 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,71 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,19 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,67 %

Flop-Werte: Viohalco -3,21 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,25 %, Public Power -1,04 %