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    Besonders beachtet!

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    Bechtle Aktie mit kräftigem Kursplus - 29.05.2026

    Am 29.05.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um +5,60 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie mit kräftigem Kursplus - 29.05.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

    Bechtle Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Bechtle. Sie steigt um +5,60 % auf 33,02. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bechtle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,02, mit einem Plus von +5,60 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Bechtle in den letzten drei Monaten Verluste von -7,99 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Bechtle Aktie damit um +8,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,12 % verloren.

    Während Bechtle heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,47 %.

    Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,51 %
    1 Monat +13,73 %
    3 Monate -7,99 %
    1 Jahr -20,13 %
    Stand: 29.05.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,16 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +1,09 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +0,85 %. Computacenter legt um +3,41 % zu

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    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +5,69 %
    +7,97 %
    +13,30 %
    -6,42 %
    -20,52 %
    -15,75 %
    -40,75 %
    +88,73 %
    +539,44 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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