Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin rutscht unter 74.000 USD – Krypto-Wochenende zieht ins Minus - 29.05.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,20 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 73.848,06USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,11 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,31 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,43 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -4,04 %, ETH/USD um -4,81 %, SOL/USD um -4,26 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,24 %.
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