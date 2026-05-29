technotrans Boosts Dividends as AGM Confirms Profitable Growth
Strong dividend growth, solid 2025 results and an ambitious 2030 strategy underline the company’s momentum in thermal management and digitalization-driven markets.
- AGM approved a dividend of €0.83 per share (a 57% increase vs. prior year), totaling approx. €5.7 million.
- Supervisory Board changes: Dr. Karine Brand elected (term to 2030) and Peter Baumgartner re‑elected (term to 2028).
- 2025 financials: revenue €244.0 million, EBIT €17.3 million (EBIT margin 7.1%), ROCE 16.8%, free cash flow €16.6 million.
- Ready for Growth strategy: target >€350 million revenue and 9–12% EBIT margin by 2030, with investments in capacity, product platforms, operational excellence and digitalization.
- Key growth drivers: thermal management demand from AI, electrification, data centres, battery thermal management and Healthcare & Analytics; order backlog €84 million and Q1 book‑to‑bill 1.1.
- Q1 2026 and outlook: Q1 revenue €54.9 million with EBIT margin ~7.0%; confirmed 2026 guidance of €240–260 million revenue and 6.5–8.5% EBIT margin.
The next important date, "Hauptversammlung 2026" — "Annual General Meeting 2026" (alternatively: "Shareholders' Meeting 2026" or simply "General Meeting 2026")., at Technotrans is on 29.05.2026.
The price of Technotrans at the time of the news was 31,98EUR and was down -0,70 % compared with the previous day.
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