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    technotrans bestätigt Wachstum und erhöht Dividende bei Hauptversammlung

    technotrans setzt Kurs auf Wachstum: höhere Dividende, neuer Aufsichtsrat, starke Zahlen und klare Strategie für profitables Thermomanagement bis 2030.

    technotrans bestätigt Wachstum und erhöht Dividende bei Hauptversammlung
    • Die Hauptversammlung der technotrans SE hat eine Dividende von 0,83 € je Aktie beschlossen, was einem Anstieg um 57 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Dr. Karine Brand wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt, während Peter Baumgartner für eine weitere Amtszeit bestätigt wurde.
    • Das Unternehmen betonte die gestärkte Ertragskraft, die solide Bilanz und die Wachstumsstrategie "Ready for Growth", die auf beschleunigtes, profitables und Cashflow-starkes Wachstum abzielt.
    • Im Geschäftsjahr 2025 konnte technotrans einen Umsatz von 244 Mio. € und eine EBIT-Marge von 7,1 % erzielen, mit einem EBIT von 17,3 Mio. € und einem Rekord-Free Cashflow von 16,6 Mio. €.
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 240 und 260 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 % prognostiziert, wobei die positive Marktdynamik in den Wachstumssegmenten erhalten bleibt.
    • technotrans fokussiert sich auf Thermomanagement als Schlüsseltechnologie, profitiert von globalen Megatrends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Dekarbonisierung, und plant bis 2030 einen Umsatzanstieg auf über 350 Mio. € mit einer EBIT-Marge von 9 bis 12 %.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei Technotrans ist am 29.05.2026.

    Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im Minus.


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