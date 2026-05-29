technotrans bestätigt Wachstum und erhöht Dividende bei Hauptversammlung
technotrans setzt Kurs auf Wachstum: höhere Dividende, neuer Aufsichtsrat, starke Zahlen und klare Strategie für profitables Thermomanagement bis 2030.
- Die Hauptversammlung der technotrans SE hat eine Dividende von 0,83 € je Aktie beschlossen, was einem Anstieg um 57 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Dr. Karine Brand wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt, während Peter Baumgartner für eine weitere Amtszeit bestätigt wurde.
- Das Unternehmen betonte die gestärkte Ertragskraft, die solide Bilanz und die Wachstumsstrategie "Ready for Growth", die auf beschleunigtes, profitables und Cashflow-starkes Wachstum abzielt.
- Im Geschäftsjahr 2025 konnte technotrans einen Umsatz von 244 Mio. € und eine EBIT-Marge von 7,1 % erzielen, mit einem EBIT von 17,3 Mio. € und einem Rekord-Free Cashflow von 16,6 Mio. €.
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 240 und 260 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 % prognostiziert, wobei die positive Marktdynamik in den Wachstumssegmenten erhalten bleibt.
- technotrans fokussiert sich auf Thermomanagement als Schlüsseltechnologie, profitiert von globalen Megatrends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Dekarbonisierung, und plant bis 2030 einen Umsatzanstieg auf über 350 Mio. € mit einer EBIT-Marge von 9 bis 12 %.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei Technotrans ist am 29.05.2026.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,98EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im
Minus.
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