Deutschland
Preisdruck lässt deutlich nach: 2,6 Prozent Inflation im Mai
Für Sie zusammengefasst
- Inflation sank im Mai auf 2,6 Prozent zum Vorjahr
- Im April lag die Inflation noch bei 2,9 Prozent
- Statistisches Bundesamt meldet vorläufige Zahlen
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat an Tempo verloren. Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ceb/ben/als/DP/jsl
