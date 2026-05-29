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    DEAG startet stark ins 2026 – Jahresziele bestätigt!

    Mit Rückenwind ins neue Jahr: DEAG startet 2026 planmäßig durch, stärkt ihr Festival- und Konzertgeschäft und legt den Grundstein für weiteres Wachstum bis 2027.

    DEAG startet stark ins 2026 – Jahresziele bestätigt!
    • DEAG startet gut ins Geschäftsjahr 2026 und sieht sich auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen.
    • Im ersten Quartal 2026 betrug der Umsatz 62,1 Mio. Euro, das EBITDA lag bei 2,1 Mio. Euro, beide Werte entsprechen den Planungen.
    • Über 4,7 Mio. Tickets wurden für 2026 und 2027 verkauft, was eine hohe Visibilität für die weitere Geschäftsentwicklung schafft.
    • Die Buy-&-Build-Strategie wurde erfolgreich fortgesetzt, inklusive Übernahmen und Beteiligungen an Festivals und Event-Unternehmen.
    • DEAG plant, ihre Aktivitäten im Festival- und Konzertbereich mit hochkarätigen Künstlern und Veranstaltungen weiter auszubauen, inklusive eines starken Festival-Sommers.
    • Für 2027 wird ein weiteres Wachstum erwartet, wobei die Umsatzerlöse auf über 400 Mio. Euro steigen sollen, trotz temporär niedrigerem Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.


    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29

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    ISIN:NO0013639112WKN:A460AS
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