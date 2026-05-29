Deutsche Börse-News
"Goldnachfrage weiterhin verhalten"
- Aktienrekorde ziehen große Investoren aus Gold ab
- Leitzinserhöhungen und starker US-Dollar belasten
- Geopolitische Risiken dämpfen Goldinteresse trotz Euro
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Auch wenn das Umfeld günstig ist: Steigende Aktienpreise und anziehende fallende Renditen bremsen die Nachfrage. Michael Blumenroth sieht vor allem globale Zinserhöhungen und einen starken US-Dollar als Belastungsfaktoren.
28. Mai 2026. FRANKFURT (Xetra-Gold). Seien es die ungewohnt hohen Temperaturen, eine Frühjahrsmüdigkeit, Erschöpfung der Händler, die sich bei den Metallica-Konzerten an Pfingsten in Frankfurt verausgabt haben, oder Dispositionen der Marktakteure zum Monatsende - so richtig in Form gekommen sind die Goldpreise in dieser Woche sicher nicht. Und dies, obwohl Ende vergangener Woche und auch nach dem in den USA, Großbritannien und Deutschland langen Wochenende sowohl die Ölpreise als auch die Renditen der Staatsanleihen den Rückwärtsgang eingelegt hatten. Dies hätte das gelbe Metall normalerweise im aktuellen Umfeld stützen müssen.
Aktienrekorde und Zinspolitik bremsen Goldnachfrage
Zwei Erklärungen würden sich aus meiner Sicht anbieten: Zum einen dürften die nahezu im Tagesrhythmus erzielten neuen Rekordhöchststände der US-amerikanischen Aktienindizes zur Folge haben, dass insbesondere Großanleger momentan stärker in Aktien(-indizes) als in Gold investieren. Zum anderen haben zuletzt einige Notenbanken in Asien mit unerwartet kräftigen Leitzinserhöhungen die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt. Und auch Vertrewter der EZB, der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan deuteten eine zukünftig eher restriktivere Geldpolitik an - was in den meisten Fällen höhere Leitzinsen zur Folge haben sollte.
Belastungsfaktoren: Steigende Zinsen und starker US-Dollar
Dieses Umfeld zunehmend höherer Leitzinsen rund um den Globus belastet die Goldpreise zumindest auf kurze Sicht, da es ziemlich konträr zu dem Szenario ist, von dem die meisten Marktakteure bis Ende Februar ausgegangen waren. Dies reflektiert sich in einer recht mauen Performance des edlen Metalls in den vergangenen Tagen - auch der festere Kurs des US-Dollars war nicht gerade hilfreich.
Goldpreisentwicklung: von Erholung zu deutlichem Rückgang
Notierten die Goldpreise am Donnerstagmorgen vergangener Woche bei rund 4.530 US-Dollar pro Unze und zum Wochenschluss nicht wesentlich tiefer bei 4.510 ging es am Dienstag zum Handelsstart noch einmal aufwärts bis auf ein Wochenhoch bei 4.580. Seitdem blickt das edelste aller Metalle jedoch südwärts. Das bisherige Wochentief wurde nach einem weiteren Abrutschen von 4.450 auf 4.367 US-Dollar innerhalb kurzer Zeit heute Morgen markiert. Beim Schreiben dieser Zeilen wird das gelbe Metall mit 4.380 etwas höher gehandelt.
Xetra-Gold: Preisrückgang trotz schwächerem Euro
Der Xetra-Gold-Preis gab somit wenig überraschend ebenfalls nach, erneut etwas gebremst vom zum US-Dollar schwächeren Kurs des Euros: Während der üblichen Handelszeiten ging es von 125,25 Euro pro Gramm am vergangenen Donnerstagmorgen zunächst aufwärts bis auf 126,35 zum Wochenbeginn. Auch hier wurde dann aber die Marschrichtung geändert, die Notierungen sanken bis auf 121,60 am gestrigen Mittwoch. Zum heutigen Handelsauftakt dürfte der Preis noch etwas niedriger, und zwar bei ungefähr 121,35 ?Euro notieren.
Geopolitische Risiken dominieren weiter das Marktgeschehen
Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin das wichtigste Thema an den Märkten. Mit Beginn des neuen Monats am Montag wird sich eventuell erweisen, ob Gold dann wieder größeres Interesse auf sich ziehen kann. In der kommenden Woche wird zudem eine Vielzahl an US-Konjunkturdaten veröffentlicht werden.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich einen schönen Mai-Ausklang - zumindest über das Wetter müssen wir uns ja nicht beklagen.
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Ich sehe Gold aktuell nicht mehr als reine Inflationswette, sondern als Vertrauenswette gegen die Tragfähigkeit des Dollar- und US-Staatsanleihensystems.
Der Vergleich mit den 1970er-Jahren ist nicht eins zu eins übertragbar, aber die Parallelen sind auffällig. Damals kamen mehrere Faktoren zusammen: Ende von Bretton Woods, Nixon-Schock, Ölkrisen, Iran-Revolution, Afghanistan, Kalter Krieg, hohe Inflation, negative Realzinsen und ein wachsender Vertrauensverlust in Papiergeld. Gold explodierte nicht zufällig, sondern weil ein altes Währungsregime sichtbar zerbrach.
Heute ist die Lage anders, aber strukturell ähnlich gefährlich. Es gibt keinen offiziellen Goldstandard mehr, der brechen könnte. Dafür gibt es einen schleichenden Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen und den Dollar als risikolosen Weltanker. Die USA haben dauerhaft sehr hohe Defizite, eine enorme Zinslast und müssen jedes Jahr neue Treasuries in gewaltiger Menge am Markt unterbringen. Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Nicht der bestehende Bestand an Treasuries ist das Problem, sondern der zusätzliche jährliche Finanzierungsbedarf.
China wird aus meiner Sicht nur noch so viele Treasuries halten, wie es für Handel, Dollarliquidität und Wechselkursmanagement braucht. China wird die USA nicht mehr freiwillig als Hegemon finanzieren, wenn es Alternativen gibt. Japan bleibt zwar großer Halter, ist aber selbst geschwächt: hohe eigene Schulden, Yen-Druck, Alterung, steigende heimische Renditen. Japan kann Bestände halten, aber es ist fraglich, ob es den zusätzlichen US-Finanzierungsbedarf weiter stark mitträgt. BRICS-Staaten, besonders sanktionsgefährdete Länder, haben ohnehin immer weniger Anreiz, große neue Dollarreserven in US-Staatsanleihen aufzubauen. Russland war das Warnsignal: Dollarreserven sind nicht nur Vermögen, sondern politisch verwundbare Forderungen.
Private Käufer können einen Teil auffangen, aber nur zu einem Preis: höhere Renditen. Genau das kann sich die USA aber nur begrenzt leisten, weil höhere Renditen die Zinslast weiter erhöhen und das Defizitproblem verschärfen. Am Ende bleibt wahrscheinlich die Fed als indirekter Stabilisator. Das muss nicht immer offen als QE bezeichnet werden. Es kann über Liquiditätsfazilitäten, Repo-Programme, Regulierung, Bilanzpolitik oder andere technische Konstruktionen laufen. Aber der Kern bleibt: Wenn der Markt nicht genug Treasuries zu tragbaren Renditen kauft, muss das System Nachfrage künstlich erzeugen.
Das ist langfristig goldpositiv. Nicht, weil morgen alle Treasuries verkaufen. Das ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn China weniger kauft, Japan nicht mehr stark ausweitet, BRICS Gold bevorzugen, private Käufer höhere Renditen verlangen und die Fed stärker eingreifen muss. Dann entsteht genau die Lage, in der Gold als politisch neutrales Reserveasset attraktiver wird.
Darum halte ich einen Goldpreis von 6.000–7.000 USD bis etwa 2028 nicht für übertrieben. Das ist für mich kein Weltuntergangsszenario, sondern ein realistischer bullischer Pfad, wenn die Entdollarisierung langsam weiterläuft, US-Defizite hoch bleiben und Zentralbanken weiter Gold kaufen. 5.000–6.000 USD wäre eher konservativ-plausibel. 7.000–9.000 USD wären bei sichtbarem Treasury- oder Dollarstress möglich. 10.000+ USD wären dann ein echtes Krisenszenario mit offenem Vertrauensbruch.
Kurz gesagt: Treasuries verschwinden nicht. Aber sie verlieren ihre Selbstverständlichkeit. Und wenn der Weltanker nicht mehr als risikolos empfunden wird, gewinnt Gold strukturell an Bedeutung.
Der Vergleich mit den 1970er-Jahren ist aus meiner Sicht interessant, aber nur als Strukturvergleich, nicht als Kursfahrplan.
Damals war der Bruch von Bretton Woods der entscheidende Punkt. Gold war vorher offiziell an den Dollar gekoppelt, danach musste der Markt den Preis neu finden. Deshalb war der Anstieg nach 1971 eine echte monetäre Neubewertung: erst starker Schub, dann harte Korrektur bzw. Seitwärtsphase, danach der zweite große Anstieg bis 1980.
Heute ist die Lage anders. Es gibt keinen offiziellen Goldstandard, der aufgehoben wird. Der Prozess läuft indirekter: hohe Staatsverschuldung, Zweifel an Fiat-Währungen, geopolitische Blockbildung, Zentralbankkäufe und sinkendes Vertrauen in Staatsanleihen. Das ist kein einzelner Nixon-Schock, sondern eher ein schleichender Vertrauensverlust.
Trotzdem ist die Parallele nicht falsch. Auch heute kann Gold monetär neu bewertet werden, nur langsamer und weniger sauber. Die Idee mit der Liquiditätsumschichtung halte ich für plausibel: Nach starken Anstiegen kommen Gewinnmitnahmen, gehebelte Positionen werden reduziert, Fonds schichten um, schwächere Hände verkaufen. Das kann Gold zeitweise deutlich drücken, obwohl die fundamentale These weiter intakt bleibt.
Bei Silber wäre ich vorsichtiger. Silber ist nicht einfach „Gold mit Hebel“, sondern zugleich monetäres Metall, Industriemetall und Spekulationsobjekt. Deshalb kann es länger hängen bleiben, wenn Industriezyklus oder Liquiditätsstress dagegenlaufen. Der finale Silberanstieg 1979/80 war zudem durch die Hunt-Brüder stark verzerrt.
Für heute sehe ich es so: Gold bleibt strukturell stark, solange Schuldenproblem, gedrückte Realzinsen, Zentralbankkäufe, geopolitische Fragmentierung und Zweifel an Papierwerten bestehen. Kurzfristig kann Gold aber trotzdem fallen, wenn Dollar und US-Renditen steigen oder Anleger Liquidität brauchen.
Für Goldminen gilt zusätzlich: Nicht nur der Goldpreis zählt, sondern die Marge. Wenn Gold steigt, aber Energie, Löhne, Steuern und Finanzierungskosten ebenfalls steigen, kommt bei den Minen weniger an.
Mein Fazit: Der Vergleich mit den 1970ern ist brauchbar, aber kein exakter Fahrplan. Höhere Goldpreise bis 2030 halte ich für plausibel, auch deutlich höhere. Aber nicht in gerader Linie. Selbst in einem echten Bullenmarkt sind harte Korrekturen normal. Die Goldthese bleibt aus meiner Sicht intakt, solange das Grundproblem ungelöst bleibt: zu hohe Schulden, politisch schwer durchhaltbare Realzinsen und schwindendes Vertrauen in Papierwerte.
Iran-Konflikt: Entspannung möglich, Eskalation bleibt vorbereitet – Folgen für Gold
Die Wahrscheinlichkeit für einen Deal ist aus meiner Sicht höher als noch vor ein paar Tagen. Aber das bedeutet nicht, dass Frieden sicher ist. Eher sieht es nach einem offenen Deal-Fenster aus, bei dem das Scheitern weiterhin realistisch bleibt.
Mein grobes Bild:
Ein echter 60-Tage-Deal mit Waffenruheverlängerung und schrittweiser Öffnung von Hormus: ca. 45 %.
Ein Halbdeal mit teilweiser Öffnung von Hormus, begrenzten Sanktionserleichterungen und vertagter Atomfrage: ca. 30 %.
Ein Scheitern der Gespräche mit anschließendem begrenztem US-/israelischem Schlag gegen Iran: ca. 20 %.
Eine große regionale Eskalation: ca. 5 %.
Das sind keine mathematischen Wahrscheinlichkeiten, sondern eine Lageeinschätzung.
Der wahrscheinlichste Ausgang wäre aus meiner Sicht kein echter Frieden, sondern ein politischer Kompromiss: Hormus wird teilweise oder weitgehend geöffnet, Iran bekommt wirtschaftlich etwas Luft, die USA verkaufen es als Erfolg, Iran innenpolitisch ebenfalls, und die harte Atomfrage wird vertagt.
Kurzfristig wäre das für die Weltwirtschaft wichtig. Wenn Hormus wieder verlässlicher offen ist, sinkt der Druck auf Ölpreise, Tankerversicherungen, Lieferketten und Inflation. Für Europa und Deutschland wäre das spürbar entlastend.
Stabil wäre die Lage damit aber nicht automatisch. Iran will nicht sichtbar kapitulieren. Die USA wollen einen vorzeigbaren Erfolg. Israel will verhindern, dass Iran strategisch gestärkt aus der Sache herauskommt. Die Golfstaaten wollen sichere Energieexporte. China und Russland beobachten, ob die USA gebunden bleiben oder wieder Handlungsspielraum bekommen.
Wenn der Deal scheitert, wäre ein begrenzter neuer Angriff wahrscheinlicher als ein sofortiger großer Krieg. Ziele wären vermutlich Luftabwehr, Raketenstellungen, Drohnenbasen, Revolutionsgarden-Strukturen, Marineeinheiten oder Einrichtungen rund um Hormus. Also eher ein Druckschlag, kein klassischer Invasionskrieg.
Der gefährlichste Punkt wäre eine Fehlkalkulation: Iran reagiert härter als erwartet, die USA schlagen massiv zurück, Hormus wird wieder stärker blockiert, Öl schießt nach oben. Das halte ich nicht für das wahrscheinlichste Szenario, aber es ist nicht mehr nur Theorie.
Für Gold ist die Lage nicht einfach. Gold steigt nicht automatisch nur, weil es gefährlich wird. Entscheidend ist die Kette:
Ölpreis → Inflation → Zinsen/Realzinsen → Dollar → Goldpreis.
Ein glaubwürdiger Deal wäre kurzfristig eher neutral bis leicht negativ für Gold, weil etwas Kriegs- und Ölpreisangst aus dem Markt geht. Gleichzeitig könnte fallender Ölpreis den Inflationsdruck senken und Zinssenkungsfantasie stärken. Das wäre wiederum positiv für Gold.
Ein Halbdeal wäre aus Goldsicht vermutlich sogar das interessanteste Szenario: genug Entspannung, damit Öl und Inflation nicht völlig eskalieren, aber genug Unsicherheit, damit Gold als Absicherung gefragt bleibt.
Bei einem begrenzten Militärschlag wäre der erste Impuls wahrscheinlich goldpositiv. Aber wenn Öl stark steigt und daraus neue Inflations- und Zinsangst entsteht, kann das Gold bremsen.
Bei einer großen Eskalation rund um Hormus wäre Gold im ersten Reflex vermutlich stark gefragt. Trotzdem wäre das sehr volatil. Wenn der Dollar steigt und Investoren Liquidität brauchen, kann Gold zwischendurch auch verkauft werden.
Für Goldminen wäre besonders wichtig: Nicht nur der Goldpreis zählt, sondern auch Kosten. Wenn Gold steigt, aber Energie, Löhne, Finanzierungskosten und politische Risiken ebenfalls steigen, profitieren Minen nicht automatisch voll. Am besten wäre für Minen eher: Gold bleibt hoch, Öl fällt oder stabilisiert sich, Realzinsen sinken, und die Märkte bleiben liquide.
Die wichtigsten Frühindikatoren wären für mich:
Nimmt der reale Schiffsverkehr durch Hormus wieder zu?
Gibt es konkrete US-Lockerungen bei Häfen, Sanktionen oder Ölverkäufen?
Verkauft Iran die Einigung innenpolitisch als souveränen Sieg?
Kritisiert Israel nur verbal oder schlägt es tatsächlich wieder zu?
Fällt der Ölpreis mehrere Tage hintereinander deutlich?
Fallen US-Renditen und Dollar gleichzeitig?
Kurz gesagt:
Ich halte eine Entspannung für etwas wahrscheinlicher als die nächste Eskalation. Aber wahrscheinlich ist eher ein befristeter, fragiler Deal als eine echte Lösung.
Für Gold wäre ein Deal kurzfristig vielleicht etwas belastend, aber nicht zwingend negativ. Wenn dadurch Öl fällt, Inflationserwartungen sinken und Realzinsen unter Druck kommen, kann Gold stabil bleiben oder später weiter steigen.
Am negativsten für Gold wäre nicht Frieden, sondern eine Lage, in der Öl hoch bleibt, Inflation hoch bleibt, die Notenbanken hart bleiben und der Dollar steigt.
Am besten für Gold wäre paradoxerweise nicht der große Krieg, sondern eine fragile Beruhigung: Hormus offen, Öl niedriger, Realzinsen schwächer, aber geopolitisches Misstrauen weiter vorhanden.