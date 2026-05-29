Iran
Gewinnen Zugeständnisse durch Raketen, nicht Gespräche
- Ghalibaf misstraut Worten, maßgeblich Taten
- Iran droht mit Raketen statt mit Gesprächen
- USA und Iran nähern sich Waffenruhe, Trump unsicher
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Parlamentspräsident hat sich trotz positiver Zeichen für eine Verhandlungslösung mit den USA misstrauisch gezeigt. "Wir vertrauen weder Garantien noch Worten. Maßgeblich sind allein die Taten", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. Der wahre Gewinner einer Vereinbarung sei derjenige, der am Tag danach besser auf einen Krieg vorbereitet ist, fügte er hinzu. Ghalibaf schrieb, der Iran erlange Zugeständnisse nicht durch Gespräche, "sondern durch Raketen".
Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt./arb/DP/stw
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