Ximen Mining gibt Update zu den technischen Planungsarbeiten im Bergbauprojekt Kenville

Vancouver, B.C., 29. Mai 2026 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSXV: XIM) (FWB: 1XM) (OTC: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) freut sich, das folgende Update zu seinem Minenprojekt Kenville im historischen Bergbaurevier Nelson im Südosten von B.C. bereitzustellen.

Konstruktionsquerschnitt des Schrägschachts

(Ground Support Standards, Kenville Mine, P.B. Hughes & Associates, 2014)

Das Unternehmen teilt mit, dass derzeit die detaillierten Planungsarbeiten für den geplanten Untertagebau laufen und dass die hydrogeologischen, geotechnischen und die die Stützkonstruktion betreffenden Planungsleistungen bereits abgeschlossen sind. Für Anfang Juni (nächste Woche) ist nun eine Standortbegehung durch einen Bauingenieur vor Ort geplant, der die bestehenden Bauwerksfundamente begutachten wird.

„Wir kommen im Projekt Kenville sehr konstruktiv voran. Die Fertigstellung wichtiger hydrogeologischer, geotechnischer und Stützkomponenten ist ein bedeutender Fortschritt im Rahmen der Vorbereitung des Projekts auf die nächste Phase der untertägigen Erschließung. Mit der bevorstehenden Begutachtung der vorhandenen Bauwerksfundamente setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung Risikominimierung, um den Weg für einen zukünftigen Baubeginn des neuen Schrägschachts und die mögliche Wiederinstandsetzung eines der historischen Goldproduktionsbetriebe in British Columbia zu ebnen“, erklärt Herr Anderson, President von Ximen Mining Corp.

Diese Arbeiten sind Teil der konstanten Bemühungen des Unternehmens, den Baubeginn für den neuen unterirdischen Schrägschacht voranzutreiben, der letztlich den Zugang zu mehreren goldführenden Quarzgängen ermöglichen wird, die im Rahmen obertägiger Bohrungen rund um die ehemalige Goldmine Kenville durchörtert wurden.

Lageplan des Projekts Kenville mit Darstellung des neuen Schrägschachts, der alten Abbaustätten und wichtiger Bohrabschnitte

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten „historischen Aufzeichnungen“ von einem qualifizierten Sachverständigen zwar untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, zu verifizieren.