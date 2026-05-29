Japans Bond-Beben erfasst die Welt

Doch diese Ära ist endgültig vorbei. Die Renditen der richtungsweisenden 10-jährigen Bonds sind auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren geschossen. Da Renditen und Anleihekurse sich spiegelbildlich zueinander bewegen, bedeutet dies im Umkehrschluss: Japanische Staatsanleihen erleben eine historische Talfahrt – und ein Ende des Kursverfalls ist vorerst nicht in Sicht.

Über Jahrzehnte hinweg galt der japanische Staatsanleihemarkt (JGB) als die wohl langweiligste Ecke der globalen Finanzwelt. Eingebettet in eine dauerhafte Deflation und eine ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ), dümpelten die Renditen nahe der Nulllinie oder rutschten sogar in den Negativbereich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dieses Beben in Tokio ist längst kein lokales Phänomen mehr. Es belastet den heimischen Aktienmarkt, verändert globale Kapitalströme und droht, die ohnehin nervösen Weltmärkte zu infizieren. Eine Analyse der Gründe für diese Entwicklung zeigt, dass das Land in einem toxischen Mix aus Geopolitik, Technologieboom und Währungsnot gefangen ist.

Die Treiber der Talfahrt: Warum die Renditen unaufhaltsam steigen

Dass der Verkaufsdruck bei japanischen Bonds anhält, liegt an einer Verkettung von hausgemachten und globalen Faktoren, die über die klassische Notenbankpolitik hinausgehen.

1. Die blockierte Straße von Hormus und die fossile Falle

Japan steckt in einem tiefen Energie-Dilemma. Seit dem Herunterfahren der meisten Kernkraftwerke ist das Land extrem abhängig von Importen fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas. Durch geopolitische Krisen und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus sind die Energiepreise weltweit hochgeschossen.

Da Energie auf dem Weltmarkt in US-Dollar abgerechnet wird, muss Japan permanent astronomische Summen in US-Dollar aufwenden. Die Regierung versucht zwar, die Inflation im Inland durch Benzinsubventionen abzufedern, doch das reißt tiefe Löcher in den Staatshaushalt. Die Folge: Der Staat muss neue Schulden aufnehmen und mehr Anleihen ausgeben. Dieses Überangebot an Bonds drückt deren Kurse weiter in den Keller.

2. Das Erwachen der heimischen Investoren

Nach fast 30 Jahren Zins-Dürre werden japanische Staatsanleihen für heimische Großanleger (wie Lebensversicherer und Pensionskassen) bei Renditen von teils über 3 Prozent im ultra-langen Bereich wieder attraktiv. Das führt zu einer "Heimkehr des Kapitals": Japaner kaufen weniger US-Staatsanleihen und schichten in den heimischen Markt um. Da der Übergang jedoch kontrolliert verläuft und viel Cash im System vorhanden ist, verharren viele Investoren noch an der Seitenlinie, da sie auf noch höhere Renditen spekulieren – was die Kurse kurzfristig weiter belastet.

3. Der globale KI-Boom als unerwarteter Zins-Treiber

Ein zusätzlicher, eher indirekter Faktor ist der globale Investitionsboom rund um KI-Infrastruktur. Er erhöht den Kapitalbedarf in der Realwirtschaft und kann langfristige Renditen weltweit mit nach oben drücken. Für Japans Anleihemarkt bleiben jedoch Inflation, Energiepreise, Fiskalpolitik, BoJ-Erwartungen und der Yen die wichtigeren Treiber.

Das Pulverfass am Devisenmarkt: Das akute Interventionsrisiko

Der Renditeanstieg fällt mit einer massiven Yen-Schwäche zusammen. Beide Entwicklungen haben gemeinsame Ursachen: höhere Importkosten, eine vorsichtige BoJ und ein weiterhin großer Zinsabstand zu den USA. Weil die Leitzinsen in den USA und Europa trotz allem weit über dem japanischen Niveau liegen, flieht Kapital aus dem Yen. Die Folge: Der USD/JPY-Kurs schrammt seit Monaten scharf an der psychologisch kritischen Marke von 160 Yen je Dollar entlang – dem schwächsten Niveau seit Jahrzehnten.

Damit steigt das Interventionsrisiko der Zentralbank und des Finanzministeriums. Tokio hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass es bereit ist, zweistellige Milliardensummen aus seinen gigantischen Devisenreserven (ca. 1,38 Billionen US-Dollar) auf den Markt zu werfen, um den Yen durch massive Dollar-Verkäufe künstlich zu stützen. Seit Ende April wurden rund 11,7 Billionen Yen (etwa 73 Milliarden US-Dollar) zur Stützung des Yen eingesetzt.

Solche Interventionen bekämpfen allerdings nur die Symptome. Solange der fundamentale Zinsunterschied zum Rest der Welt besteht und Japan US-Dollar für teures Öl kaufen muss, verpuffen die teuren Notbremsen der Zentralbank nach wenigen Tagen.

Das Ende der Gemütlichkeit

Der Anleihemarkt in Japan durchläuft eine langanhaltende Normalisierung, die weltweit für Verwerfungen sorgen kann. Höhere heimische Renditen verringern den Anreiz japanischer Anleger, Kapital in US-Treasuries zu parken. Das kann die Nachfrage nach US-Anleihen dämpfen, dürfte aber eher schrittweise als schockartig verlaufen.

Der Boden bei den JGB-Kursen ist noch nicht gefunden. Die Zentralbank steht vor der Herausforderung, die Zinsen nicht zu schnell anzuheben, um den Aktienmarkt nicht auszubremsen. Ein zu langsamer Anstieg aber könnte den Druck auf den Yen weiter erhöhen und im Extremfall eine Währungskrise auslösen. Die ehemals ruhige Festung des Yen und der JGBs ist zu einem der volatilsten und am schärfsten beobachteten Brandherde der globalen Finanzwelt geworden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion