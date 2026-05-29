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    36%-Kurssprung

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    Snowflake explodiert – HSBC sieht trotz Mega-Rallye noch mehr Luft

    Snowflake springt um mehr als 36 Prozent nach den gestrigen Zahlen. Die Investmentbank HSBC hebt die Aktie auf Kaufen und der Amazon-Deal liefert neue KI-Fantasie. Doch nach der Rallye bleibt die Bewertung ambitioniert.

    Für Sie zusammengefasst
    36%-Kurssprung - Snowflake explodiert – HSBC sieht trotz Mega-Rallye noch mehr Luft
    Foto: Dall-E

    Snowflake hat nach seiner stärksten Tagesrallye weiteren Rückenwind von HSBC erhalten. Die Bank stufte die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 176 auf 289 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von um die 20 Prozent.

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    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38
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    Die Aktie war zuvor um mehr als 36 Prozent gestiegen. Auslöser waren starke Quartalszahlen und ein Fünfjahresvertrag mit Amazon Web Services über Rechenleistung im Wert von sechs Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Snowflake wichtige Kapazitäten in einer Phase, in der künstliche Intelligenz die Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur stark antreibt.

    HSBC-Analyst Stephen Bersey sieht vor allem in Cortex Code einen Beleg dafür, dass Snowflake künstliche Intelligenz bereits monetarisieren kann. Die Nutzerbasis sei auf mehr als 7.100 Konten gestiegen und habe bereits bedeutende Umsätze beigetragen.

    Auch andere Analysten wurden optimistischer. Nach den Ankündigungen hoben mindestens 30 Experten ihre Kursziele an. Laut LSEG bewerten 45 von 52 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Stark kaufen.

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    Trotz des Kurssprungs bleibt Snowflake anspruchsvoll bewertet. Die Aktie handelt zum 85-Fachen des erwarteten Gewinns der kommenden 12 Monate. Anleger setzen also weiter auf starkes Wachstum. Entscheidend wird nun, ob Snowflake den KI-Schub dauerhaft in höhere Plattformnutzung, Umsatzwachstum und bessere Margen umsetzen kann.

     

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 206EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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