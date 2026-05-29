UNTERNEHMEN vom 29.05.2026 - 15.15 Uhr

ROUND ROCK - Der US-Computerkonzern Dell < US24703L2025> rechnet getrieben vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten. Der Umsatz mit KI-Servern werde 2026/27 bei 60 Milliarden US-Dollar (rund 51,6 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose um zehn Milliarden Dollar niedriger gelegen. Insgesamt rechnet Dell bei den Erlösen jetzt mit 165 bis 169 Milliarden Dollar nach 138 bis 142 Milliarden zuvor. Die Dell bereits seit einiger Zeit als einer der KI-Gewinner sehenden Experten erwarten bisher das obere Ende der alten Spanne.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet und hat Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Vorstand sieht den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Bei den Anlegern kam das gut an.

IPO/Kreise: Musk senkt SpaceX-Bewertung auf mindestens 1,8 Billionen USD

AUSTIN - Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX senkt die Erwartungen an den geplanten Börsengang. Spacex peilt beim Gang aufs Parkett Kreisen zufolge derzeit eine Bewertung von mindestens 1,8 Billionen US-Dollar an. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im April wurde noch kolportiert, dass SpaceX eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar anstrebt. Nach Beratungen mit Banken und Investoren liege das Ziel nun niedriger, hieß es weiter. SpaceX will mit der Aktienplatzierung einen Emissionserlös von bis zu 75 Milliarden Dollar (rund 65 Milliarden Euro) erzielen, so die Nachrichtenagentur. Dies wäre der größte Börsengang in der Geschichte.

Anthropic erreicht Rekordbewertung und überholt OpenAI

SAN FRANCISCO - Das KI-Start-up Anthropic hat seinen schärfsten Rivalen OpenAI vorerst vom Thron der wertvollsten KI-Unternehmen der Welt gestoßen. Nach einer neuen Finanzierungsrunde, in der das Unternehmen weitere 65 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte, wird Anthropic nun mit 965 Milliarden Dollar bewertet. Wie das Wall Street Journal berichtet, verzeichnet Anthropic damit das schnellste Bewertungswachstum in der Geschichte des Risikokapitals.

ROUNDUP: Bezos-Rakete explodiert bei Test vor dem Start

CAPE CANAVERAL - Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist vor einem geplanten Start explodiert. Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida war auf einem Livestream eine große Explosion samt riesigem Feuerball zu sehen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 232,9 auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um +75,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +120,03 %. Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 116,48 Mrd.. Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.



