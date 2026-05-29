Dell: Nachfrage und Aktie explodiert – Analyst verdoppelt Kursziel!

Damit übertraf Dell die Analystenschätzungen von 2,96 US-Dollar je Aktie deutlich.

In der Nacht zu Freitag hatten es die Dell-Earnings in sich: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres meldete der PC- und Serverhersteller einen bereinigten Gewinn von 4,86 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 43,8 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dell produziert Server- und Netzwerkausrüstung, mit denen Unternehmen ihre KI-Anwendungen betreiben. Die Nachfrage nach diesen Produkten wächst rasant. Das Unternehmen erklärte, dass der Umsatz mit KI-optimierten Servern im jüngsten Quartal 16,1 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 757 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zusätzlich erklärte das Verteidigungsministerium in einer Mitteilung am Mittwochabend, dass Dell einen Auftrag über rund 9,69 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten werde.

Die Vereinbarung soll die Softwarebeschaffung innerhalb des Ministeriums sowie für die Geheimdienste und die Küstenwache vereinfachen und bündeln.

Neues Kursziel für Dell

Und: Jetzt haben die Analysten von Susquehanna einen Hammer-Kursziel für Dell ausgerugen. Sie stuften den Serverausrüster von Neutral auf Positiv hoch und schraubten das Kursziel auf 700 US-Dollar hoch.

Begründung: Die Analysten sehen Dell nicht mehr nur als reinen Hardware-Hersteller. Sie erwarten steigende Margen durch den Aufbau von Rechenzentren. Dell selbst erwartet inzwischen rund 60 Milliarden US-Dollar im KI-Serverumsatz 2027, das ein Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Gemessen an dem Kurs von Freitag birgt dies ein Kurspotential von rund 129 Prozent. Dieses Rating stellt zugleich das höchste Kurziel für Dell dar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +34,85 % und einem Kurs von 366,3EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 368,08 $ , was einem Rückgang von -9,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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