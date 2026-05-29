🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Rechenzentren-Boom

    1721 Aufrufe 1721 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell: Nachfrage und Aktie explodiert – Analyst verdoppelt Kursziel!

    Die Umsätze von Dell wachsen mit zunehmender Dynamik, da die Nachfrage nach Hardware, die künstliche Intelligenz antreibt, regelrecht explodiert. Ein Analyst setzt jetzt ein unglaubliches Kursziel.

    Für Sie zusammengefasst
    Rechenzentren-Boom - Dell: Nachfrage und Aktie explodiert – Analyst verdoppelt Kursziel!
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    In der Nacht zu Freitag hatten es die Dell-Earnings in sich: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres meldete der PC- und Serverhersteller einen bereinigten Gewinn von 4,86 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 43,8 Milliarden US-Dollar.

    Damit übertraf Dell die Analystenschätzungen von 2,96 US-Dollar je Aktie deutlich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies!
    Long
    380,31€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    345,38€
    Basispreis
    3,12
    Ask
    × 11,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dell produziert Server- und Netzwerkausrüstung, mit denen Unternehmen ihre KI-Anwendungen betreiben. Die Nachfrage nach diesen Produkten wächst rasant. Das Unternehmen erklärte, dass der Umsatz mit KI-optimierten Servern im jüngsten Quartal 16,1 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 757 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Zusätzlich erklärte das Verteidigungsministerium in einer Mitteilung am Mittwochabend, dass Dell einen Auftrag über rund 9,69 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten werde.

    Die Vereinbarung soll die Softwarebeschaffung innerhalb des Ministeriums sowie für die Geheimdienste und die Küstenwache vereinfachen und bündeln.

    Dell Technologies Registered (C)

    +28,02 %
    +58,89 %
    +107,26 %
    +192,61 %
    +272,17 %
    +780,18 %
    +755,14 %
    +1.773,83 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
    Dell Technologies Registered (C) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Neues Kursziel für Dell

    Und: Jetzt haben die Analysten von Susquehanna einen Hammer-Kursziel für Dell ausgerugen. Sie stuften den Serverausrüster von Neutral auf Positiv hoch und schraubten das Kursziel auf 700 US-Dollar hoch. 

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Begründung: Die Analysten sehen Dell nicht mehr nur als reinen Hardware-Hersteller. Sie erwarten steigende Margen durch den Aufbau von Rechenzentren. Dell selbst erwartet inzwischen rund 60 Milliarden US-Dollar im KI-Serverumsatz 2027, das ein Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Gemessen an dem Kurs von Freitag birgt dies ein Kurspotential von rund 129 Prozent. Dieses Rating stellt zugleich das höchste Kurziel für Dell dar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +34,85 % und einem Kurs von 366,3EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 368,08$, was einem Rückgang von -9,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rechenzentren-Boom Dell: Nachfrage und Aktie explodiert – Analyst verdoppelt Kursziel! Die Umsätze von Dell wachsen mit zunehmender Dynamik, da die Nachfrage nach Hardware, die künstliche Intelligenz antreibt, regelrecht explodiert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     