GAC Australia und der Sydney FC geben ihre Partnerschaft bekannt - ein wichtiger Meilenstein in Australien

GAC, ein führender Vertreter der chinesischen Smart-Mobility-Branche und der innovationsgetriebenen Automobilindustrie, geht eine Partnerschaft mit dem Sydney FC ein, einem Verein mit langer Tradition und großem Einfluss im australischen Fußball. Die Partnerschaft basiert auf einem gemeinsamen Bekenntnis zu Spitzenleistungen und innovationsgetriebenem Wachstum und spiegelt eine starke Übereinstimmung in Bezug auf Werte und die langfristige Vision wider. In der A-League zeigt der Sydney FC weiterhin starke Leistungen und verfügt über eine treue und große Fangemeinde, was seinen Status als eine der führenden Sportmarken in der Region festigt. Insbesondere beim Finale der A-League der Männer 2026 am 24. Mai belegte die Herrenmannschaft des Sydney FC den zweiten Platz, was die beständige Präsenz des Vereins auf höchstem Wettbewerbsniveau einmal mehr unterstreicht.

SYDNEY und GUANGZHOU, China, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 27. Mai 2026 gab GAC eine strategische Partnerschaft mit dem Sydney FC bekannt, einem der größten und einflussreichsten Fußballvereine Australiens. Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein nach dem Markteintritt von GAC in Australien dar und bekräftigt das langfristige Bekenntnis des Unternehmens zu dem Motto „In Australia, For Australia".

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird GAC Premium Partner des Sydney FC. Die Partnerschaft umfasst Aktivitäten an Spieltagen im Allianz Stadium, Fan-Erlebnisse, Auftritte von Spielern sowie die gemeinsame Erstellung digitaler Inhalte auf den Plattformen des Vereins.

Darüber hinaus wird GAC die Gemeinschaftsinitiativen „Sky Blue Pathways" des Sydney FC aktiv unterstützen und so zur Förderung des Fußballsports sowie zu den Gemeinschaftsinitiativen beitragen. Durch diese Zusammenarbeit möchte sich GAC stärker in das lokale Fußballumfeld integrieren und seine Präsenz vom Profifußball auf das Engagement in der Gemeinde und für Familien ausweiten.

Kevin Shu, CEO von GAC International Australia, sagte: „Diese Partnerschaft bietet eine spannende Plattform, um die Marke GAC den australischen Fußballfans vorzustellen und gleichzeitig das Wachstum des Sports von der Basis bis hin zur Profistufe zu fördern. GAC freut sich darauf, eine langfristige Beziehung zum Sydney FC aufzubauen und den Fans sowohl auf als auch abseits des Spielfelds unvergessliche Erlebnisse zu bieten."

Sport dient GAC als wichtige Brücke zwischen der lokalen Kultur und der Kundenbindung. Mit Blick auf die Zukunft wird GAC seine globale Sportmarketingstrategie weiter ausbauen und dabei den Fußball als universelle Sprache nutzen, um die emotionale Bindung zu den lokalen Gemeinschaften zu stärken und die Markenresonanz weltweit zu steigern.

Weitere Informationen über GAC finden Sie unter: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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