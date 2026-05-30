KI, Flaute, Provisionen: Warum US-Makler jetzt ums Überleben kämpfen

Der schwächste US-Immobilienmarkt seit Jahrzehnten geht nun ins vierte Jahr, und selbst Immobilienmakler, die es bis hierher geschafft haben, sind am Ende ihrer Kräfte. Die meisten von ihnen sind selbstständig und werden erst nach erfolgreichem Vertragsabschluss bezahlt. Da immer weniger Immobilien angeboten werden und der Verkauf immer länger dauert, scheiden immer mehr Makler aus der Branche aus oder suchen sich einen Nebenjob, wie das Wall Street Journal berichtet.

Der Immobilienmarkt unterliegt Zyklen, und es ist üblich, dass die Beschäftigung in Boomphasen wächst und in Rezessionen sinkt. Die aktuelle Marktflaute hält jedoch länger an als erwartet. Gemessen am Anteil an allen Haushalten war das Verkaufstempo bestehender Häuser im vergangenen Jahr laut einer Analyse von First American Financial das niedrigste seit 1982. Der schwächelnde Markt ist nicht die einzige Hürde für Immobilienmakler. 2024, als sich die Vergütung von Maklern veränderte, veranlasste einige Käufer, auf einen Makler zu verzichten. Auch der Aufstieg der künstlichen Intelligenz erleichtert es Käufern und Verkäufern, den Kaufprozess selbstständig abzuwickeln.