Seit 1982 nicht so schwach
KI, Flaute, Provisionen: Warum US-Makler jetzt ums Überleben kämpfen
US-Immobilienmakler geraten immer stärker unter Druck: Der schwache Häusermarkt, neue Provisionsregeln und KI setzen die Branche unter Stress.
- US-Immobilienmakler unter Druck durch schwachen Markt
- Neue Provisionsregeln und KI reduzieren Maklerrollen
- Viele Makler wechseln den Beruf oder nehmen Nebenjob an
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Der schwächste US-Immobilienmarkt seit Jahrzehnten geht nun ins vierte Jahr, und selbst Immobilienmakler, die es bis hierher geschafft haben, sind am Ende ihrer Kräfte. Die meisten von ihnen sind selbstständig und werden erst nach erfolgreichem Vertragsabschluss bezahlt. Da immer weniger Immobilien angeboten werden und der Verkauf immer länger dauert, scheiden immer mehr Makler aus der Branche aus oder suchen sich einen Nebenjob, wie das Wall Street Journal berichtet.
Der Immobilienmarkt unterliegt Zyklen, und es ist üblich, dass die Beschäftigung in Boomphasen wächst und in Rezessionen sinkt. Die aktuelle Marktflaute hält jedoch länger an als erwartet. Gemessen am Anteil an allen Haushalten war das Verkaufstempo bestehender Häuser im vergangenen Jahr laut einer Analyse von First American Financial das niedrigste seit 1982. Der schwächelnde Markt ist nicht die einzige Hürde für Immobilienmakler. 2024, als sich die Vergütung von Maklern veränderte, veranlasste einige Käufer, auf einen Makler zu verzichten. Auch der Aufstieg der künstlichen Intelligenz erleichtert es Käufern und Verkäufern, den Kaufprozess selbstständig abzuwickeln.
Viele Makler "mussten sich ein zweites Standbein suchen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können", sagte ein geschäftsführender Gesellschafter von einer Beratungsfirma für Immobilienmakler gegenüber dem Wall Street Journal.
Der Immobilienboom, der 2020 begann, lockte viele Neueinsteiger in den Immobilienmarkt. Doch viele hatten es schwer, nach der Verlangsamung des Marktes weiterzumachen. Laut einer Umfrage der NAR (National Association of Realtors) wickelte ein typischer Makler mit maximal zwei Jahren Berufserfahrung im Jahr 2024 drei Transaktionen ab und erzielte ein Bruttoeinkommen von 8.100 US-Dollar. Ein typischer Makler mit längerer Berufserfahrung schloss im selben Jahr zehn Transaktionen ab und erwirtschaftete ein Bruttoeinkommen von 58.100 US-Dollar.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion