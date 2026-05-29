Wall Street im KI-Rausch: Analyst sieht "historische" Rallye

Im Gespräch mit CNBC sagte Ives, die jüngste Bewertung von Anthropic in Höhe von 965 Milliarden US-Dollar nach einer Finanzierung über 65 Milliarden US-Dollar sei "erst die Spitze des Eisbergs". Anleger sollten ihren Blick deshalb längst nicht mehr nur auf die großen KI-Modelle richten, sondern verstärkt auf Unternehmen aus der Dateninfrastruktur.

Der KI-Entwickler Anthropic steuert nach einer weiteren milliardenschweren Finanzierungsrunde auf eine Bewertung von fast 1 Billion US-Dollar zu. Für den Technologieanalysten Dan Ives von Wedbush Securities ist das allerdings erst der Anfang eines deutlich größeren KI-Booms.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Datenfirmen rücken ins Zentrum

Besonders Unternehmen wie Snowflake, Datadog und InnoData könnten laut Ives von der nächsten Welle der Investitionen profitieren. "Unserer Ansicht nach zeigen die zweite, dritte und vierte Ableitung – genau wie wir es diese Woche bei Snowflake und Dell gesehen haben – auf, wohin die Ausgaben fließen", sagte er bei CNBC. Entwicklungen bei Snowflake und Dell hätten dies zuletzt deutlich gemacht.

Gleichzeitig sieht Ives die Vereinigten Staaten technologisch erstmals seit Jahrzehnten klar vor China. "Zum ersten Mal seit 30 Jahren liegen die USA vor China", sagte der Analyst.

Nasdaq soll bis 2027 auf 30.000 Punkte steigen

Ives bekräftigte zudem seine Prognose, dass der Nasdaq-Index bis 2027 auf mehr als 30.000 Punkte steigen könne. Er erwartet eine "historische" Phase für die Wall Street. Auslöser könnten mehrere Mega-Börsengänge im Jahr 2026 werden.

Neben SpaceX gelten auch Anthropic und OpenAI als Kandidaten für milliardenschwere Börsendebüts. Laut Ives bilden die drei Unternehmen "die drei Säulen der vierten industriellen Revolution".

Vor allem Anthropic hebt der Analyst hervor. "Was Anthropic betrifft, ist es derzeit das beste Modell der Welt, und ich glaube nicht, dass dies umstritten ist", sagte Ives. Das werde zugleich "mehr Druck auf OpenAI ausüben", das eine zentrale Rolle in der KI-Revolution spiele.

Erinnerungen an die Dotcom-Blase

Nicht alle Marktbeobachter teilen den Optimismus. John Blank, Chefstratege von Zacks, sieht in den geplanten Mega-IPOs ein mögliches Warnsignal. "Ich sehe darin einen Höhepunkt des Marktes", sagte Blank ebenfalls bei CNBC. Große Börsengänge hätten schon Ende der 1990er-Jahre das Ende der Dotcom-Rally angekündigt.

Besonders der geplante Börsengang von SpaceX sorgt für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen von Elon Musk peilt laut Unterlagen eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar an und könnte damit den größten Börsengang der Geschichte liefern.

Trotz der Warnungen bleibt Ives gelassen. Der Markt erinnere ihn eher an das Jahr 1997 als an das Überhitzungsjahr 1999.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 225,23 $ , was einem Rückgang von -9,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer