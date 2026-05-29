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    Große EU-Länder einigen sich auf Position bei Kapitalmarktunion

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechs große EU-Staaten einigen sich auf Kapitalmarkt
    • Aufsichtskompetenzen sollen schrittweise an ESMA gehen
    • Mehr private Investitionen und stärkere EU-Souveränität
    Große EU-Länder einigen sich auf Position bei Kapitalmarktunion
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zu einer vertieften Zusammenarbeit der Kapitalmärkte in Europa haben sich große EU-Länder auf eine gemeinsame Position geeinigt. Das teilte das Bundesfinanzministerium mit. Minister Lars Klingbeil (SPD) hatte sich am Donnerstag mit Amtskollegen aus den anderen großen EU-Volkswirtschaften Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Spanien getroffen.

    "Die sechs wirtschaftsstärksten EU-Staaten handeln gemeinsam, um Europa souveräner und stärker zu machen", erklärte Klingbeil. "Dass die sechs größten Volkswirtschaften der EU bereit sind, nationale Egoismen hinter sich zu lassen und zusammen voranzugehen, ist ein wichtiges Signal für die gesamte Europäische Union." Laut Klingbeil haben sich die sechs Länder auch beim Thema Aufsicht auf weitere Schritte zur europäischen Kapitalmarktunion verständigt.

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    An der sogenannten Kapitalmarktunion wird seit Jahren gearbeitet. Dabei geht es zur Vertiefung des Binnenmarkts darum, das Zusammenwachsen der noch zersplitterten europäischen Kapitalmärkte stärker zu forcieren - um mehr private Investitionen zu mobilisieren.

    Ein Reformpaket der EU sieht auch vor, Kontrollbefugnisse über bedeutende grenzüberschreitend tätige Akteure an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zu übertragen.

    Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es, die Einigung der sechs Länder sei ein wichtiger Schritt nach vorne in Richtung Kapitalmarktunion. So solle Aufsicht über bedeutende Marktinfrastrukturen sowie bestimmte Handelsplätze schrittweise auf die ESMA übertragen werden. In ihrer derzeitigen Form und Größe würden deutsche Handelsplätze damit aktuell nicht einer verpflichtenden europäischen Aufsicht unterliegen. Die Aufsichtskompetenz für bedeutende Krypto-Dienstleister solle schrittweise auf die europäische Aufsichtsbehörde übertragen werden./hoe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 92,94 auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,50 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +14,20 %/+42,76 % bedeutet.




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