DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 91,54EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 112,10 € , was eine Steigerung von +21,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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