EU-Kommission will Milliarden für Ungarn freigeben
Für Sie zusammengefasst
- Kommission will bis zu 16,4 Milliarden Euro freigeben
- Mehrheit der Mittel bei Umsetzung von Reformen
- Ursula von der Leyen bestätigte Freigabepläne
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Regierungswechsel in Ungarn will die Europäische Kommission festgesetzte EU-Mittel in Höhe von bis zu 16,4 Milliarden Euro für das Land freigeben. Der Großteil des Geldes solle fließen, wenn von Ungarn beschlossene Reformen und Investitionen umgesetzt seien, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen./rdz/DP/stw
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