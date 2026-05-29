NetApp Aktie bestätigt den positiven Trend - +18,95 % - 29.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die NetApp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,95 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NetApp Aktie. Nach einem Plus von +11,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 163,59€, mit einem Plus von +18,95 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

NetApp ist ein US-Anbieter von Datenmanagement- und Storage-Lösungen für Rechenzentren und Cloud. Kernprodukte: ONTAP, All-Flash-Arrays, Hybrid-Cloud- und Backup-Lösungen. Starke Position im Enterprise-Storage, Fokus auf Cloud-Integration (u.a. mit Hyperscalern). Hauptkonkurrenten: Dell Technologies, HPE, Pure Storage, IBM. USP: tiefe Cloud-Partnerschaften, ausgereifte Datenservices und ONTAP-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NetApp einen Gewinn von +94,92 % verbuchen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +53,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +76,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,53 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

NetApp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +53,17 % 1 Monat +76,71 % 3 Monate +94,92 % 1 Jahr +85,01 %

Informationen zur NetApp Aktie

Stand: 29.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 197 Mio. NetApp Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,74 Mrd.EUR € wert.

Der KI-Boom kennt keine Grenzen. Obwohl Soitec und Sivers Zahlen veröffentlichten, die alles andere als gut waren, schießen beide Werte wieder in die Höhe. Überziehen die Anleger oder ist die Zukunft wirklich so rosig?

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. IBM notiert im Plus, mit +7,93 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,05 %.

NetApp Aktie jetzt kaufen?

Ob die NetApp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NetApp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.