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    Besonders beachtet!

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    NetApp Aktie bestätigt den positiven Trend - +18,95 % - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NetApp Aktie bisher um +18,95 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NetApp Aktie.

    Besonders beachtet! - NetApp Aktie bestätigt den positiven Trend - +18,95 % - 29.05.2026
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    NetApp ist ein US-Anbieter von Datenmanagement- und Storage-Lösungen für Rechenzentren und Cloud. Kernprodukte: ONTAP, All-Flash-Arrays, Hybrid-Cloud- und Backup-Lösungen. Starke Position im Enterprise-Storage, Fokus auf Cloud-Integration (u.a. mit Hyperscalern). Hauptkonkurrenten: Dell Technologies, HPE, Pure Storage, IBM. USP: tiefe Cloud-Partnerschaften, ausgereifte Datenservices und ONTAP-Ökosystem.

    NetApp aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NetApp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,95 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NetApp Aktie. Nach einem Plus von +11,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 163,59, mit einem Plus von +18,95 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NetApp einen Gewinn von +94,92 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +53,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +76,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,53 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

    NetApp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +53,17 %
    1 Monat +76,71 %
    3 Monate +94,92 %
    1 Jahr +85,01 %
    Stand: 29.05.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur NetApp Aktie

    Es gibt 197 Mio. NetApp Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,74 Mrd.EUR € wert.

    Dell: Kursexplosion – IBM: Quantenschub – Sivers & Soitec: Wahnsinn


    Der KI-Boom kennt keine Grenzen. Obwohl Soitec und Sivers Zahlen veröffentlichten, die alles andere als gut waren, schießen beide Werte wieder in die Höhe. Überziehen die Anleger oder ist die Zukunft wirklich so rosig?

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. IBM notiert im Plus, mit +7,93 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,05 %.

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    Ob die NetApp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NetApp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NetApp

    +27,74 %
    +56,07 %
    +77,97 %
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    +83,79 %
    +153,21 %
    +160,66 %
    +618,88 %
    +2.071,35 %
    ISIN:US64110D1046WKN:A0NHKR
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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