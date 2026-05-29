Börsenstart USA - 29.05. - US Tech 100 stark +0,63 %

Der Dow Jones steht bei 50.824,79 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: IBM +6,74 %, Salesforce +5,03 %, Microsoft +3,08 %, NVIDIA +1,28 %, Visa (A) +1,13 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,75 %, Nike (B) -1,65 %, Walmart -1,57 %, Johnson & Johnson -1,31 %, Walt Disney -1,16 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:57) bei 30.432,02 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: Palantir +7,15 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,99 %, Qualcomm +5,75 %, Micron Technology +5,31 %, Palo Alto Networks +4,99 %

Flop-Werte: Costco Wholesale -4,88 %, Autodesk -3,99 %, Charter Communications Registered (A) -3,50 %, AppLovin Registered (A) -2,44 %, Mondelez International Registered (A) -1,93 %

Der S&P 500 steht bei 7.593,93 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.

Top-Werte: NetApp +18,95 %, Super Micro Computer +9,42 %, ServiceNow +8,57 %, HP +7,96 %, Dell Technologies Registered (C) +7,89 %

Flop-Werte: Costco Wholesale -4,88 %, EchoStar Registered (A) -4,81 %, Clorox -4,48 %, Autodesk -3,99 %, Rollins -3,98 %