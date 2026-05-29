Börsen Start Update
Börsenstart USA - 29.05. - US Tech 100 stark +0,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 50.824,79 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: IBM +6,74 %, Salesforce +5,03 %, Microsoft +3,08 %, NVIDIA +1,28 %, Visa (A) +1,13 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,75 %, Nike (B) -1,65 %, Walmart -1,57 %, Johnson & Johnson -1,31 %, Walt Disney -1,16 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:57) bei 30.432,02 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: Palantir +7,15 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,99 %, Qualcomm +5,75 %, Micron Technology +5,31 %, Palo Alto Networks +4,99 %
Flop-Werte: Costco Wholesale -4,88 %, Autodesk -3,99 %, Charter Communications Registered (A) -3,50 %, AppLovin Registered (A) -2,44 %, Mondelez International Registered (A) -1,93 %
Der S&P 500 steht bei 7.593,93 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: NetApp +18,95 %, Super Micro Computer +9,42 %, ServiceNow +8,57 %, HP +7,96 %, Dell Technologies Registered (C) +7,89 %
Flop-Werte: Costco Wholesale -4,88 %, EchoStar Registered (A) -4,81 %, Clorox -4,48 %, Autodesk -3,99 %, Rollins -3,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.