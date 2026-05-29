PlasCred Circular Innovations: Voll ausgebuchte Neos-Anlage mit Grey Owl Engineering
PlasCred treibt mit Neos die industrielle Verwertung schwer recycelbarer Kunststoffe voran – ein voll abgesicherter Schritt hin zu skalierbarem, CO₂‑armen Recycling.
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- PlasCred hat die phasenbasierte Detailplanung (pre‑FID) der Neos‑Anlage mit Grey Owl Engineering Ltd. gestartet; Grey Owl ist EPCM‑Partner und war bereits am Primus‑Pilotprojekt beteiligt.
- Neos ist ausgelegt auf 100 Tonnen gemischten, schwer zu recycelnden Kunststoffabfall pro Tag und produziert daraus rund 500 Barrel raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat täglich.
- 100 % der geplanten Produktion sind durch einen fünfjährigen Abnahmevertrag zu einem Festpreis von 120 CAD/Barrel gesichert; Lieferung erfolgt nach FCA‑Incoterms (Käufer trägt Transport).
- Standort ist der Scotford Yard von CN Rail in Albertas Industrial Heartland: direkter Klasse‑I‑Anschluss, Gleisanschluss für 200 Waggons, rund 3.250 m² Industriegebäude und beschleunigtes Genehmigungsverfahren.
- Identifizierte Finanzierungskomponenten: nicht verwässernde Zuschüsse (NRC IRAP 2,35 Mio. CAD + ERA 5,0 Mio. CAD) und ein unverbindliches Term Sheet für einen vorrangigen Kredit der BDC über 8,5 Mio. CAD (gesamt 15,85 Mio. CAD); zusätzlich wurde eine Privatplatzierung mit Bruttoerlös von 6,684,370 CAD abgeschlossen.
- Technischer/Projektstand: Detailplanung baut auf FEED und Klasse‑IV‑Kostenschätzung auf, zielt auf Klasse‑I‑Schätzung und FID/Baureife ab; Neos soll jährlich ca. 51.000 Tonnen CO₂‑Äquivalente einsparen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 02.06.2026.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0910EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,20 % im Plus.
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