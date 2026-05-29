DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 73 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das starke erste Quartal lässt den bestätigten Ausblick konservativ erscheinen", schrieb Karsten Oblinger am Freitag nach dem Zwischenbericht des Ticketvermarkters und Veranstalters. Der Experte geht nun davon aus, dass die Ziele nach den Halbjahreszahlen aufgestockt werden./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 60,50EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
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