DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 73 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das starke erste Quartal lässt den bestätigten Ausblick konservativ erscheinen", schrieb Karsten Oblinger am Freitag nach dem Zwischenbericht des Ticketvermarkters und Veranstalters. Der Experte geht nun davon aus, dass die Ziele nach den Halbjahreszahlen aufgestockt werden./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 60,50EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

