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    Arasan Chip Systems kündigt branchenweit erste Sureboot Total 16-bit xSPI + PSRAM IP-Lösung an

    Arasan Chip Systems kündigt branchenweit erste Sureboot Total 16-bit xSPI + PSRAM IP-Lösung an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Arasan Chip Systems kündigt die branchenweit erste Sureboot Total 16-bit xSPI + PSRAM IP-Lösung mit Unterstützung für Xccela PSRAM und das neueste LVpSRAM von AP Memory an

    SAN JOSE, Kalifornien, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von IP für Mobil- und Automobil-SoCs, freut sich, die Einführung des branchenweit ersten Sureboot  Total 16-bit xSPI + PSRAM IP bekannt zu geben. Die Sureboot Total xSPI + PSRAM 16-bit IP umfasst die Controller-IP, nahtlos integrierte PHY-IP und den Software-Stack. Diese IP wurde speziell für die Unterstützung des Xccela PSRAM und des neuesten LVpSRAM von AP Memory entwickelt und bietet eine leistungsstarke und stromsparende Speicherschnittstelle für SoC-Designs der nächsten Generation.

    JEDEC xSPI + PSRAM IP Block Diagram

    „Arasan und AP Memory haben im Laufe der Jahre mit zahlreichen Kunden zusammengearbeitet", sagte Jerry Hsueh, Senior Vice President bei AP Memory. „Wir freuen uns, dass die neueste PSRAM-IP-Lösung von Arasan unsere neueste Produktlinie von PSRAM-Bausteinen, einschließlich des LVpSRAM, unterstützt."

    Die Arasan Sureboot 16-Bit xSPI PSRAM IP ist eine Hochleistungs-Speicherschnittstelle, die für maximale Geschwindigkeit und Flexibilität entwickelt wurde. Sie verdoppelt den Standard-Durchsatz, indem sie zwei 8-Bit-Datenkanäle verwendet, um 32 Bits in jedem 266-MHz-Taktzyklus zu übertragen und unterstützt 1,2-V- und 1,8-V-Bausteine. Er ist vollständig konform mit der JEDEC JESD251C-Spezifikation und abwärtskompatibel mit Octal-, Quad- und Dual-SPI-Standards, so dass er sowohl mit modernen als auch mit älteren Geräten funktioniert. Die IP vereinfacht die Systemintegration durch direktes Booten in den SPI-Modus für sofortigen Speicherzugriff und bietet AXI-Speicher-Mapping mit integrierter DMA-Unterstützung.

    Die Arasan Total IP Solution umfasst:

    • Sureboot 16-bit xSPI PSRAM Controller: Ein Hochleistungscontroller, der für Xccela und LVpSRAM von AP Memory optimiert ist und niedrige Latenzzeiten und maximalen Durchsatz gewährleistet.
    • Konforme PHY: Eine robuste physikalische Schicht (PHY), die für Hochgeschwindigkeits-Signalintegrität ausgelegt und nahtlos in den xSPI-Controller von Arasan integriert ist. Unterstützt 1,2-V- und 1,8-V-Geräte.
    • Vollständiger Software-Stack: Ein umfassendes Firmware- und Softwarepaket zur Beschleunigung der Markteinführung und zur Gewährleistung einer nahtlosen Synergie zwischen Hardware und Software.

    Arasan, ein langjähriges Mitglied der JEDEC, bietet ein umfassendes Portfolio an Solid-Storage-IP, das neben dieser PSRAM-IP auch Sureboot eMMC-IP, SD Card-IP, UFS-IP, ONFI NAND Flash-IP und eigenständige xSPI-IP umfasst.

    Verfügbarkeit
    Arasans Sureboot Total xSPI + PSRAM 16-bit IP mit dem PHY ist ab sofort auf den wichtigsten Foundries und auf mehreren Nodes verfügbar. Bitte wenden Sie sich an sales@arasan.com , um die IP zu lizenzieren. 

    Weitere Produktinformationen finden Sie auf unsere Website:
    https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/

    Arasan JEDEC-konforme xSPI-IP, ein Superset unserer Octal SPI, QSPI, SPI und PSRAM-IP

    Über Arasan
    AArasan Chip Systems wurde 1995 gegründet und ist ein Anbieter von IP-Lösungen für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Der Schwerpunkt von Arasan liegt auf mobilen SoCs, die sich weiterentwickelt haben und heute eine breite Palette von Anwendungen abdecken, von PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu heutigen Automobilen, Drohnen und IoT-Geräten. Arasan bleibt an der Spitze dieser „mobilen" Entwicklung und bietet standardbasierte IP, die die Grundlage für mobile SoCs bildet. Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit dem IP von Arasan ausgeliefert.

    Über AP Memory
    AP Memory (TWSE: 6531) ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen, das sich auf kundenspezifische Speicherdesign- und IP-Lösungen spezialisiert hat. Zu den Produkten gehören IoT-Speicher (IoTRAM), KI-Speicherlösungen (VHM) und Siliziumkondensatoren (S-SiCap). Mit starken F&E-Kapazitäten engagiert sich AP Memory für die Bereitstellung leistungsstarker, stromsparender und innovativer kundenspezifischer Produkte und Lösungen für Anwendungen wie mobile Kommunikation, Wearables, IoT, High-End-Mobilanwendungen, High-Performance Computing und Edge Computing.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989177/xspiblock.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2724571/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arasan-chip-systems-kundigt-branchenweit-erste-sureboot-total-16-bit-xspi--psram-ip-losung-an-302785754.html





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