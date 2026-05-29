Trotz der Inflation
Fed-Gouverneurin warnt vor Zinserhöhungen
Die Gouverneurin der US-Notenbank Federal Reserve, Michelle Bowman, hat am Freitag davor gewarnt die Zinsen anzuheben, um die aktuelle US-Inflation zu bekämpfen.
- Bowman warnt vor Zinserhöhungen wegen der Inflation
- PCE-Index stieg im April um 3,8 Prozent als Fed-Maß
- Geldpolitische Reaktion hängt von Irankonfliktdauer ab
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Da die Inflation deutlich über dem 2-prozentigen-Ziel der Fed liegt, gehen die Märkte davon aus, dass die die Zinsen in diesem Jahr unverändert gelassen werden und möglicherweise erst Anfang 2027 mit Zinserhöhungen begonnen wird. Die aktuellen Marktpreise signalisieren praktisch keine Chance auf Zinssenkungen bis mindestens 2027.
Bowman erklärte jedoch, dass es sich in der Vergangenheit als ineffektiv erwiesen habe, die Geldpolitik anzupassen, um energiegetriebene Inflationsschübe auszugleichen.
"Eine Reaktion auf vorübergehend erhöhte Energiepreisinflation würde eine unnötige geldpolitische Straffung darstellen und die wirtschaftliche Aktivität sowie die Bedingungen am Arbeitsmarkt unnötig belasten", sagte die Bowman auf einer Konferenz in Reykjavík am Freitag.
Sie fügte hinzu, Studien würden zeigen, dass bei der Reaktion auf vorübergehende Energieschocks "die Geldpolitik nicht übermäßig aggressiv sein sollte."
Am Donnerstag hatte das US-Handelsministerium berichtet, dass der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, im April um 3,8 Prozent gestiegen ist.
Bowman betonte, dass die geldpolitische Reaktion von der Dauer des Konflikts mit dem Iran abhänge. Sollte der Konflikt anhalten und sich der Inflationsdruck verstärken, werde sie "wahrscheinlicher ihren Ansatz überdenken, wie sie die Risiken gegeneinander abwägt."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion