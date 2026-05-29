RBC stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1400 auf 1375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler passte sein Bewertungsmodell für den britischen Versorger an dessen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Das leicht gesenkte Kursziel basiere auf seiner Annahme einer höheren Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 14,03EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.



