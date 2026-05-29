Avalara ernennt Hugo Sarrazin zum Vorstandsvorsitzenden
Führungswechsel bei Avalara: Mit Hugo Sarrazin an der Spitze und KI im Fokus stellt sich der Steuer- und Compliance-Spezialist strategisch für die nächste Wachstumsphase auf.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Hugo Sarrazin wurde zum Vorstandsvorsitzenden (Chairman) von Avalara ernannt (29.05.2026).
- Mitbegründer und langjähriger CEO Scott McFarlane wechselt in eine Beraterrolle, um den Übergang zu begleiten.
- Sarrazin wird globale Geschäftsaktivitäten und Strategie leiten, dem Vorstand beitreten und den Schwerpunkt auf Skalierung, Umsetzung und Innovation legen.
- Sarrazin bringt über 30 Jahre Erfahrung mit (u. a. als Präsident/CEO von Udemy, vorher bei UKG und 26 Jahre bei McKinsey); bei Udemy leitete er den Verkauf an Coursera.
- Avalara will KI-gestützte Innovationen beschleunigen (z. B. Agentic Tax and Compliance, Avalara LLM-Framework) und KI direkt in den Compliance-Lebenszyklus integrieren.
- Unternehmenskennzahlen: mehr als 54 Milliarden verarbeitete Transaktionen p.a., über 1 Million Kunden, >1,3 Mrd. USD Jahresumsatz und rund 1.400 Integrationen.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.