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    Avalara ernennt Hugo Sarrazin zum Vorstandsvorsitzenden

    Führungswechsel bei Avalara: Mit Hugo Sarrazin an der Spitze und KI im Fokus stellt sich der Steuer- und Compliance-Spezialist strategisch für die nächste Wachstumsphase auf.

    Avalara ernennt Hugo Sarrazin zum Vorstandsvorsitzenden
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Hugo Sarrazin wurde zum Vorstandsvorsitzenden (Chairman) von Avalara ernannt (29.05.2026).
    • Mitbegründer und langjähriger CEO Scott McFarlane wechselt in eine Beraterrolle, um den Übergang zu begleiten.
    • Sarrazin wird globale Geschäftsaktivitäten und Strategie leiten, dem Vorstand beitreten und den Schwerpunkt auf Skalierung, Umsetzung und Innovation legen.
    • Sarrazin bringt über 30 Jahre Erfahrung mit (u. a. als Präsident/CEO von Udemy, vorher bei UKG und 26 Jahre bei McKinsey); bei Udemy leitete er den Verkauf an Coursera.
    • Avalara will KI-gestützte Innovationen beschleunigen (z. B. Agentic Tax and Compliance, Avalara LLM-Framework) und KI direkt in den Compliance-Lebenszyklus integrieren.
    • Unternehmenskennzahlen: mehr als 54 Milliarden verarbeitete Transaktionen p.a., über 1 Million Kunden, >1,3 Mrd. USD Jahresumsatz und rund 1.400 Integrationen.



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