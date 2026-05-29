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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert auf 9000 Pence angehoben
    • Management fokussiert Eisenerz Kupfer Aluminium Lithium
    • Hohe Metallnachfrage treibt Umsatz und EPS Prognosen
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence
    Foto: Rick Bowmer - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 91,60 auf Tradegate (29. Mai 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 115,82 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1581. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,14GBP. Von den letzten 7 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 82,00GBP was eine Bandbreite von -31,96 %/-11,44 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

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