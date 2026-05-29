DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 91,60 auf Tradegate (29. Mai 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +2,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 115,82 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1581. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,14GBP. Von den letzten 7 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 82,00GBP was eine Bandbreite von -31,96 %/-11,44 % bedeutet.