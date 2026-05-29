Ölpreise geben erneut nach
- Brentpreis sank auf 92,32 USD und blieb niedrig
- Fortschritte in USA Iran Gesprächen aber unsicher
- Commerzbank erwartet 90 Dollar Ende September
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Händler verweisen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel auf 92,32 US-Dollar. Damit sank der Preis der Referenzsorte um 1,48 Prozent.
Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Eine Bestätigung der iranischen Führung gibt es noch nicht. Die "New York Times" meldete unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute US-Beamte, dass man kurz vor einer Übereinkunft stehe.
Die Unsicherheit bleibt aber hoch. "Sollten die Hoffnungen abermals enttäuscht werden, könnten die Preise schnell wieder steigen", kommentierte Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. "Hinzu kommt, dass nächste Woche zur Veröffentlichung anstehende Fundamentaldaten das Bild eines angespannten Marktes unterstreichen dürften."
Die Commerzbank hob ihre Prognose für den Brent-Ölpreis an. Man erwarte für Ende September einen Preis von 90 Dollar je Barrel. Bislang lag sie bei 80 Dollar. "Wir tragen damit der Tatsache Rechnung, dass die Straße von Hormus laut unserem neuen Basisszenario erst in zwei Monaten, also ab Anfang August, wieder normal passierbar sein dürfte", schreibt die Commerzbank./jsl/he
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...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.