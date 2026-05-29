JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall sieht den Lkw-Bauer in einem starken Umfeld gut aufgestellt, wie er am Freitag schrieb. Die Kunden hätten angesichts hoher Frachtraten genug Geld, um ihre alterndenden Flotten zu ersetzen. Seiner bisherigen Skepsis für die USA stünden steigende Einkaufsmanagerindizes entgegen./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 42,50EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

