Heftiger Rückgang Silber verliert -1,11 %

-1,11 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,27 % 1 Monat +3,77 % 3 Monate -21,62 % 1 Jahr +129,61 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 74,84. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 32,59274USD. Heute, bei 74,84USD, wäre daraus ein Vermögen von 11.480,4USD geworden – ein Plus von +129,61 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Silber ist gemischt. In 14 Tagen gab es starke Volatilität (typisch 2–5 USD pro Tag). Einige Threads sehen Silber „gut nach Plan“, andere warnen vor Käuferschwäche und nervösem Trader-Sentiment. Analysten passen Ziele nach unten an; Inflations-/Fiat-Druck bleibt als Fundament relevant. Eine Prozentangabe lässt sich aus den Posts nicht ableiten.