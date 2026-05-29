Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Bayer
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 1
Performance 1M: -1,67 %
Performance 1M: -1,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Bayer: Analysten erhöhen Kursziele (Jeffries von 25 auf 40); der Kurs war in den letzten 14 Tagen volatil und rutschte zuletzt ab. 7,5 Mrd. Vergleich gilt als Maximum; Anleger hoffen auf ein positives Supreme-Court-Urteil. Einige Ziele liegen unter 20€. UBS sieht Brasilien-Risiken als begrenzt; Fundamentales bleibt positiv, technische Signale bleiben belastet.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 2
Performance 1M: -8,41 %
Performance 1M: -8,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Auf wallstreetONLINE dominiert derzeit vorsichtig-besorgte Stimmung zu Siemens Energy. Mehrere Beiträge beschreiben einen Abwärtstrendkanal, Abgaben/Gewinnmitnahmen und Nervosität am Markt. ARK-Positionen werden diskutiert; einzelne Hinweise auf Rekordaufträge und Prognoseanhebung existieren, doch Bewertungskennzahlen (KGV) werden kritisch gesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war überwiegend negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 3
Performance 1M: -4,87 %
Performance 1M: -4,87 %
Scout24
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 4
Performance 1M: -3,53 %
Performance 1M: -3,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: KI-Szenarien könnten Scout24 kurstreiben oder Risiken bergen; Anleger berichten von Käufen um 68–69 EUR (Beitrag 4) bzw. 73 EUR und 74,40 EUR (Insidertrades); Insideraktivität wird als positives Signal gesehen; Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird thematisiert, konkrete Zahlen fehlen; Erwartungspotenzial besteht, Volatilität bleibt wahrscheinlich.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +1,18 %
Performance 1M: +1,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zur Deutschen Bank ist das Anleger-Sentiment gemischt: Die Dividende von 3,5% wird als attraktiv gesehen, teils mit Steuer-Hinweis. Kritik richtet sich an Governance und EY als Wirtschaftsprüfer sowie an den Aufsichtsrat. Gleichzeitig gibt es bullishe Erwartungen vor der HV, während andere Risiken betonen. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird hier nicht mit einem Zahlenwert genannt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 59,72%
|PUT: 40,28%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,44 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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