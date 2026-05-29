Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Auf wallstreetONLINE dominiert derzeit vorsichtig-besorgte Stimmung zu Siemens Energy. Mehrere Beiträge beschreiben einen Abwärtstrendkanal, Abgaben/Gewinnmitnahmen und Nervosität am Markt. ARK-Positionen werden diskutiert; einzelne Hinweise auf Rekordaufträge und Prognoseanhebung existieren, doch Bewertungskennzahlen (KGV) werden kritisch gesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war überwiegend negativ.