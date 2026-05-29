Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +10,53 %
Platz 1
Performance 1M: +55,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullische Stimmung zu Siltronic. Halbleiterzyklus, steigende Nachfrage und knappe Kapazitäten treiben eine Rally. Wacker verkauft Anteile (2,1 Mio) und bleibt größter Anteilseigner; Instis scheinen Vertrauen zu zeigen. Höhere Kursziele werden diskutiert ('100 ist durch'). Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. +30%; aktueller Kurs ca. 90–100 €.
Bechtle
Tagesperformance: +7,77 %
Platz 2
Performance 1M: +16,21 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 3
Performance 1M: +14,21 %
Evotec
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 4
Performance 1M: -1,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE-Forum Evotec-Sentiment: überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Hauptthemen sind Insiderverkäufe/MA-Beteiligungsprogramm und unklare News-Driver; Meldungen werden erwartet, um den Trend zu bestätigen. MDAX-Status als möglicher Impuls wird diskutiert. Bezüge zu Kursentwicklung, Bewertung, fundamentalen/technischen Aspekten vorhanden, jedoch keine eindeutige Angabe zur 14-Tage-Veränderung in den Beiträgen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 5
Performance 1M: +31,37 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 6
Performance 1M: +3,07 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 7
Performance 1M: +3,35 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 8
Performance 1M: +20,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE zeigt überwiegend optimistisches Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Positive Auftragsmeldungen (u. a. Kanada-ATC; Auftragsbestand 9,8 Mrd. EUR) sowie KI-gestützte Systemlösungen (OrbitSR, KIRK) stärken Wachstum und europäische Unabhängigkeit von US-Natoführung. Kostenersparnisse bis ca. 40% werden erwartet; Kursziel 110–120, ATH möglich. 14-Tage-Kursentwicklung ist in der Quelle nicht angegeben.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 9
Performance 1M: +49,34 %
SAP
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 10
Performance 1M: +2,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu SAP: Kurzfristig wird von einer Abwärtsbewegung bis ca. 125 € ausgegangen, danach von einer möglichen Erholung. Zugunsten eines Comebacks werden KI-Potenziale (Kundendaten, interne KI-Tools, Effizienz) als Fundament genannt. Analystenkommentare könnten dies unterstützen, doch Skepsis gegenüber Chart-Prognosen bleibt. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
