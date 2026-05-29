Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Bayer
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 1
Performance 1M: -1,67 %
Performance 1M: -1,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Bayer: Analysten erhöhen Kursziele (Jeffries von 25 auf 40); der Kurs war in den letzten 14 Tagen volatil und rutschte zuletzt ab. 7,5 Mrd. Vergleich gilt als Maximum; Anleger hoffen auf ein positives Supreme-Court-Urteil. Einige Ziele liegen unter 20€. UBS sieht Brasilien-Risiken als begrenzt; Fundamentales bleibt positiv, technische Signale bleiben belastet.
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,97 %
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 2
Performance 1M: -8,41 %
Performance 1M: -8,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Auf wallstreetONLINE dominiert derzeit vorsichtig-besorgte Stimmung zu Siemens Energy. Mehrere Beiträge beschreiben einen Abwärtstrendkanal, Abgaben/Gewinnmitnahmen und Nervosität am Markt. ARK-Positionen werden diskutiert; einzelne Hinweise auf Rekordaufträge und Prognoseanhebung existieren, doch Bewertungskennzahlen (KGV) werden kritisch gesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war überwiegend negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 3
Performance 1M: +2,45 %
Performance 1M: +2,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu SAP: Kurzfristig wird von einer Abwärtsbewegung bis ca. 125 € ausgegangen, danach von einer möglichen Erholung. Zugunsten eines Comebacks werden KI-Potenziale (Kundendaten, interne KI-Tools, Effizienz) als Fundament genannt. Analystenkommentare könnten dies unterstützen, doch Skepsis gegenüber Chart-Prognosen bleibt. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 4
Performance 1M: +10,63 %
Performance 1M: +10,63 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +1,18 %
Performance 1M: +1,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zur Deutschen Bank ist das Anleger-Sentiment gemischt: Die Dividende von 3,5% wird als attraktiv gesehen, teils mit Steuer-Hinweis. Kritik richtet sich an Governance und EY als Wirtschaftsprüfer sowie an den Aufsichtsrat. Gleichzeitig gibt es bullishe Erwartungen vor der HV, während andere Risiken betonen. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird hier nicht mit einem Zahlenwert genannt.
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