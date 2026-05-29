Selenskyj warnt vor neuem schweren russischen Angriff

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem neuen schweren russischen Angriff gewarnt. Es gebe entsprechende Informationen über eine bevorstehende massive Attacke, schrieb er auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Erst am Wochenende hatte das russische Militär die Ukraine und insbesondere deren Hauptstadt Kiew mit einem Großangriff überzogen und dabei auch die neue Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. Moskau selbst hatte weitere Angriffe auf Kiew angekündigt.

Laut Selenskyj zeugt die Zerstörungstaktik Russlands davon, dass Moskau weiter rein auf eine militärische Lösung des Konflikts setzt. In dem Zusammenhang rief er westliche Partner einmal mehr zur Lieferung von Flugabwehrwaffen, speziell gegen ballistische Raketen, auf.