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    Besonders beachtet!

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    Palantir Aktie - Kurs legt am 29.05.2026 stark zu

    Am 29.05.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um +8,67 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie - Kurs legt am 29.05.2026 stark zu
    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Palantir. Sie steigt um +8,67 % auf 133,67. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +7,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 133,67, mit einem Plus von +8,67 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Palantir Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -18,96 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,77 %
    1 Monat +12,65 %
    3 Monate +8,10 %
    1 Jahr +11,03 %
    Stand: 29.05.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 306,53 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 29.05. - US Tech 100 stark +0,63 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    PALANTIR als Profiteur militärischer Investitionen.


    Der Spezialist für Datenauswertung im Großmaßstab könnte von Investitionen der Trump-Administration in heimische Drohnenentwickler profitieren. Laut Wall Street Journal will Washington solche Beteiligungen eingehen. Neben PALANTIR (+ 8,2 %) hat …

    Palantir-Aktie mit +8% – startet jetzt die nächste Rallye?


    Die Palantir-Aktie ist gestern um rund +8% gestiegen und zeigt damit erneut Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Konsolidierung gewinnt die Aufwärtsbewegung wieder an Dynamik. Vor allem die anhaltende KI-Euphorie sorgt derzeit für kräftiges Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Die […] The post Palantir-Aktie mit +8% – startet jetzt die nächste Rallye? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,96 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +4,14 %.

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    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    +8,82 %
    +13,54 %
    +12,54 %
    +3,92 %
    +10,84 %
    +866,67 %
    +559,79 %
    +1.558,66 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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