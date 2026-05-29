Palantir Aktie - Kurs legt am 29.05.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Palantir. Sie steigt um +8,67 % auf 133,67€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +7,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 133,67€, mit einem Plus von +8,67 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Palantir Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -18,96 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,77 % 1 Monat +12,65 % 3 Monate +8,10 % 1 Jahr +11,03 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 29.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 306,53 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Spezialist für Datenauswertung im Großmaßstab könnte von Investitionen der Trump-Administration in heimische Drohnenentwickler profitieren. Laut Wall Street Journal will Washington solche Beteiligungen eingehen. Neben PALANTIR (+ 8,2 %) hat …

Die Palantir-Aktie ist gestern um rund +8% gestiegen und zeigt damit erneut Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der vorherigen Konsolidierung gewinnt die Aufwärtsbewegung wieder an Dynamik. Vor allem die anhaltende KI-Euphorie sorgt derzeit für kräftiges Momentum im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Die […] The post Palantir-Aktie mit +8% – startet jetzt die nächste Rallye? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,96 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +4,14 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.