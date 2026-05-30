Börse, Baby!
KI-Aktien: Woche der Wahrheit für Broadcom, Cybersecurity & US-Arbeitsmarkt!
KI-Hype vor dem Stresstest und neue Zins-Signale in der nächsten Woche: Der KI-Boom steht vor der nächsten harten Bewährungsprobe, und entscheidende Makro-Daten könnten zugleich die Zinswende einläuten.
- KI-Boom steht vor Bewährungsprobe durch Quartalszahlen
- Makrodaten könnten Zinswende in Aussicht stellen
- Broadcom, Hewlett Packard und Cybersecurity im Fokus
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Am Montag eröffnet der Earnings-Reigen mit Hewlett Packard. Das Unternehmen veröffentlicht seine Geschäftszahlen. Im Fokus der Anleger: Die KI-Server-Nachfrage. Die Zahlen werden ein gewichtiger Gradmesser für den Infrastruktur- und KI-Boom sein.
Am Dienstag und Mittwoch öffnet dann die Cybersecurity-Branche mit Palo Alto unD CrowdStrike ihre Geschäftsbücher, Chiphersteller Broadcom folgt auch am Mittwoch.
In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen sich wir die wichtigsten Termine der kommenden Börsenwoche vor. Der KI-Boom steht vor der nächsten harten Bewährungsprobe, während entscheidende Makro-Daten die Zinswende einläuten könnten. Das ist der Wochenend-Dreier!
Die Quartalszahlen der Woche:
- Zins-Indikatoren/US-Arbeitsmarkt/Inflation – Die Daten, die über den nächsten Schritt der Notenbanken
- Broadcom & Hewlett Packard Enterprise – Hält der KI-Infrastruktur-Boom?
- CrowdStrike & Palo Alto Networks – Die Giganten der Cybersecurity im Check
Zusätzlich blicken wir auf die wichtigsten Makro-Daten der Kalenderwoche 23.
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Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion