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    Börse, Baby!

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    KI-Aktien: Woche der Wahrheit für Broadcom, Cybersecurity & US-Arbeitsmarkt!

    KI-Hype vor dem Stresstest und neue Zins-Signale in der nächsten Woche: Der KI-Boom steht vor der nächsten harten Bewährungsprobe, und entscheidende Makro-Daten könnten zugleich die Zinswende einläuten.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - KI-Aktien: Woche der Wahrheit für Broadcom, Cybersecurity & US-Arbeitsmarkt!
    Foto: J. David Ake/AP/dpa

    Am Montag eröffnet der Earnings-Reigen mit Hewlett Packard. Das Unternehmen veröffentlicht seine Geschäftszahlen. Im Fokus der Anleger: Die KI-Server-Nachfrage. Die Zahlen werden ein gewichtiger Gradmesser für den Infrastruktur- und KI-Boom sein.

    Am Dienstag und Mittwoch öffnet dann die Cybersecurity-Branche mit Palo Alto unD CrowdStrike ihre Geschäftsbücher, Chiphersteller Broadcom folgt auch am Mittwoch. 

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    In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen sich wir die wichtigsten Termine der kommenden Börsenwoche vor. Der KI-Boom steht vor der nächsten harten Bewährungsprobe, während entscheidende Makro-Daten die Zinswende einläuten könnten. Das ist der Wochenend-Dreier!

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    Die Quartalszahlen der Woche:

    • Zins-Indikatoren/US-Arbeitsmarkt/Inflation – Die Daten, die über den nächsten Schritt der Notenbanken
    • Broadcom & Hewlett Packard Enterprise – Hält der KI-Infrastruktur-Boom?
    • CrowdStrike & Palo Alto Networks – Die Giganten der Cybersecurity im Check

    Zusätzlich blicken wir auf die wichtigsten Makro-Daten der Kalenderwoche 23.

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    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! KI-Aktien: Woche der Wahrheit für Broadcom, Cybersecurity & US-Arbeitsmarkt! KI-Hype vor dem Stresstest und neue Zins-Signale in der nächsten Woche: Der KI-Boom steht vor der nächsten harten Bewährungsprobe, und entscheidende Makro-Daten könnten zugleich die Zinswende einläuten.
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