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    CATL startet das größte Energiespeicher-Testfeld der Welt und führt die Branche in das Zeitalter der Validierung unter realen Bedingungen

    CATL startet das größte Energiespeicher-Testfeld der Welt und führt die Branche in das Zeitalter der Validierung unter realen Bedingungen
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    XIAMEN, China  , 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Xiamen Energy Storage Validation Research Institute (ESVL) von CATL, die weltweit größte und umfassendste One-Stop-Test- und Validierungsplattform der Branche, hat am 28. Mai offiziell den Betrieb aufgenommen und markiert damit einen wichtigen Schritt in die Ära der realen Validierung für die Branche.

     

    (Xiamen Energy Storage Validation Research Institute)

     

    Mit einer Fläche von 10 Hektar und einer Investition von rund RMB 3 Milliarden (ca. 440 Millionen US-Dollar) ist das Testgelände als offene und gemeinsam genutzte Infrastruktur konzipiert, die allen Akteuren des globalen Energiespeichersektors zugänglich ist.

    Das Gebot der Validierung in der realen Welt

    Während sich die Energiespeicherung als zentraler Faktor der globalen Energiewende rasch ausbreitet, sieht sich die Branche mit einer wachsenden Kluft zwischen der installierten Kapazität und der tatsächlichen Leistung konfrontiert. Weltweit erbringt fast jedes fünfte Großspeicherkraftwerk nicht die erwartete Leistung und bei 46,5 % der Energiespeichersysteme kommt es zu Verzögerungen bei der Netzanbindung von mehr als zwei Monaten. Da sich die Validierungsmöglichkeiten immer noch weitgehend auf Komponenten- und Szenariotests beschränken, benötigt die Branche zunehmend einen glaubwürdigeren Validierungsrahmen auf Stationsebene.

    Die in der Praxis validierte Energiespeicherung basiert auf der Prämisse der anspruchsvollsten Betriebsbedingungen des Netzes. Dies verlagert die Validierung von der Prüfung auf Komponentenebene auf die Prüfung auf System- und Stationsebene, wobei Sicherheit, Netzunterstützung und langfristige Zuverlässigkeit vor dem Einsatz berücksichtigt werden.

    „Wissenschaftliche Strenge ist wichtiger denn je, da die Energiespeicherung in die Gigawatt-Ära eintritt", sagte Dr. Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL. „Das bedeutet, dass wir ehrlich sein müssen, was die Leistung der Geräte angeht, die Netzdynamik respektieren und bei den Testergebnissen diszipliniert vorgehen, während wir gleichzeitig die Qualitätsstandards der Branche auf die Ebene der Stationen anheben und die Validierung auf die Phase vor der Auslieferung vorverlegen. Die ESVL soll diese Strenge widerspiegeln und dazu beitragen, eine vertrauenswürdigere und nachhaltigere Ära der Validierung in der Praxis einzuleiten."

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