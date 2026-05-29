Beiersdorf unter Druck - Händler verweisen auf Analystengespräch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 69,80 auf Tradegate (29. Mai 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 16,92 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +14,29 %/+35,71 % bedeutet.