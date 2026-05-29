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    AKTIE IM FOKUS

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    Beiersdorf unter Druck - Händler verweisen auf Analystengespräch

    Für Sie zusammengefasst
    • Beiersdorf-Aktien weiter unter Druck bei 68,56
    • Niedrigster Stand seit August 2015 und gefallen
    • Ursache unklar Gespräch JPMorgan mit Firmenchef
    AKTIE IM FOKUS - Beiersdorf unter Druck - Händler verweisen auf Analystengespräch
    Foto: Beiersdorf AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die in diesem Jahr bereits sehr schlecht gelaufenen Aktien von Beiersdorf sind am Freitagnachmittag weiter unter Druck geraten. Die Papiere des Konsumgüterherstellers sackten auf ein Tagestief bei 68,56 Euro ab. Er war zugleich der niedrigste Stand seit August 2015. Zuletzt stand ein Minus von 2,2 Prozent auf 70,18 Euro zu Buche. Der deutsche Leitindex Dax legte um 0,4 Prozent zu.

    Konkrete Gründe für den Kursrutsch am Nachmittag konnten am Markt zunächst nicht ausgemacht werden. Verwiesen wurde auf ein derzeit laufendes Gespräch eines Analysten der US-Bank JPMorgan mit dem Firmenchef./la/he

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    Beiersdorf

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    ISIN:DE0005200000WKN:520000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 69,80 auf Tradegate (29. Mai 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 16,92 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +14,29 %/+35,71 % bedeutet.




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