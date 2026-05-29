Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.579,97USD pro Feinunze und notiert damit +1,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,37 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 90,49USD und verzeichnet ein Minus von -2,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,12USD und verzeichnet ein Minus von -1,61 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.365,00USD
|-0,55 %
|Platin
|1.928,00USD
|+0,16 %
|Kupfer London Rolling
|13.611,15USD
|-0,82 %
|Aluminium
|3.712,69PKT
|-0,27 %
|Erdgas
|3,320USD
|+0,43 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -2,00 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.05.26, 17:29 Uhr.