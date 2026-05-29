Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.579,97USD pro Feinunze und notiert damit +1,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,37 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 90,49USD und verzeichnet ein Minus von -2,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,12USD und verzeichnet ein Minus von -1,61 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.365,00 USD -0,55 % Platin 1.928,00 USD +0,16 % Kupfer London Rolling 13.611,15 USD -0,82 % Aluminium 3.712,69 PKT -0,27 % Erdgas 3,320 USD +0,43 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -2,00 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.05.26, 17:29 Uhr.