JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Gespräch mit einem Rechtsexperten zum Thema GLP-1-Wirkstoffe auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Der Fachmann habe mit Blick auf Abnehmmedikamente gesagt, dass der Druck seitens der US-Gesundheitsbehörde FDA zwar zunehme, jedoch weitgehend einen bereits bestehenden Wandel verstärke, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Prüfungen der FDA konzentrierten sich auf die Aspekte Umfang und Absicht der Maßnahmen der Marktteilnehmer sowie auf deren Werbeaktivitäten, und die Durchsetzungsmaßnahmen zielten vor allem auf größere Akteure im Bereich Telemedizin ab./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 € , was eine Steigerung von +589,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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