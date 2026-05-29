Goldpreis im Höhenflug +1,84 % auf 4.581,30 USD

+1,84 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,15 % 1 Monat -2,05 % 3 Monate -16,90 % 1 Jahr +37,22 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.581,30. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.338,59USD. Heute steht er bei 4.581,30USD. Das Investment wäre auf 6.861,13USD gewachsen – eine Steigerung von +37,22 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold überwiegend sachlich: Kurzfristig eher seitwärts bis leicht rückläufig (14 Tage). Nach Militärschlägen fiel der Preis zeitweise fast 2 %, Deeskalation könnte bis Jahresende positives Potenzial bringen. Technische Unterstützung bei 4381 hat gehalten; der Markt bleibt volatil, Diskussionen zu Minen- bzw. Setup-Ansätzen sind präsent.