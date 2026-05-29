Goldpreis
Goldpreis im Höhenflug +1,84 % auf 4.581,30 USD
Goldpreis legt +1,84 % zu und erreicht 4.581,30 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,15 %
|1 Monat
|-2,05 %
|3 Monate
|-16,90 %
|1 Jahr
|+37,22 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.338,59USD. Heute steht er bei 4.581,30USD. Das Investment wäre auf 6.861,13USD gewachsen – eine Steigerung von +37,22 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold überwiegend sachlich: Kurzfristig eher seitwärts bis leicht rückläufig (14 Tage). Nach Militärschlägen fiel der Preis zeitweise fast 2 %, Deeskalation könnte bis Jahresende positives Potenzial bringen. Technische Unterstützung bei 4381 hat gehalten; der Markt bleibt volatil, Diskussionen zu Minen- bzw. Setup-Ansätzen sind präsent.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|359,20EUR
|+2,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,42EUR
|+1,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|259,38EUR
|+2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|389,64EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,00EUR
|+0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|606,70EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|375,02EUR
|+1,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,24EUR
|+2,01 %
|Long
|1
|0,00
|126,40EUR
|+1,69 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,573EUR
|-0,88 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.