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    Der Börsen-Tag

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    Tech-Aktien zünden: TecDAX führt Rally an – DAX tritt auf der Stelle

    Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während Standardwerte zurückfallen. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt deutliche Unterschiede.

    Der Börsen-Tag - Tech-Aktien zünden: TecDAX führt Rally an – DAX tritt auf der Stelle
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei vor allem die Nebenwerte und Technologiewerte die Nase vorn haben. In Deutschland tritt der Leitindex DAX nahezu auf der Stelle. Er notiert aktuell bei 25.106,64 Punkten und liegt damit lediglich 0,02 Prozent im Plus. Etwas dynamischer präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 0,22 Prozent auf 33.343,51 Punkte. Noch stärker gefragt sind die kleineren Werte im SDAX, der um 0,49 Prozent auf 19.189,20 Punkte zulegt. Deutlichere Gewinne verzeichnet der TecDAX. Der Technologieindex steigt um 0,86 Prozent auf 4.161,97 Punkte und ist damit heute der stärkste der großen deutschen Indizes. Dies unterstreicht die aktuell robuste Nachfrage nach Technologiewerten. Auch an der Wall Street überwiegen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones klettert um 0,67 Prozent auf 51.026,76 Punkte und zeigt damit eine klarere Aufwärtsbewegung als der deutsche Leitindex. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,22 Prozent auf 7.581,07 Punkte zu und bewegt sich damit in einer ähnlichen Größenordnung wie der MDAX. Insgesamt ergibt sich damit ein Bild moderater Kursgewinne an den internationalen Aktienmärkten, wobei Technologiewerte und kleinere bis mittelgroße Unternehmen tendenziell stärker zulegen als die großen Standardwerte.

    DAX

    Die DAX-Topwerte lagen eng beieinander: Scout24 +3,42%, SAP +3,41% und Zalando +3,26%. Die Schwächsten fielen deutlicher: Beiersdorf -2,82%, Siemens Energy -3,17% und Bayer -4,35%. Der größte Unterschied innerhalb des DAX resultiert aus Scout24 als stärkstem Wert gegenüber Bayer als schwächstem: 7,77 Prozentpunkte.

    MDAX

    Im MDAX stachen Bechtle +6,76%, CTS Eventim +4,89% und IONOS Group +4,31% hervor. Auf der anderen Seite standen PUMA -2,74%, Schaeffler -2,94% und Delivery Hero -4,72%. Die Spannweite zwischen dem stärksten Aufwärts- und dem stärksten Abwärtswert beträgt 11,48 Prozentpunkte und zeigt eine ausgeprägte Divergenz.

    SDAX

    Im SDAX führten SILTRONIC AG +9,30%, Verve Group Registered (A) +7,65% und Stabilus +4,76% die Gewinnerliste an. Die Verluste dominierten Springer Nature -3,33%, SMA Solar Technology -3,44% und Energiekontor -6,03%. Gegenüberstellung: SILTRONIC AG als Spitzenreiter steht 15,33 Prozentpunkte über dem größten Verlierer Energiekontor.

    TecDAX

    Im TecDAX waren SILTRONIC AG +9,30%, Bechtle +6,76% und IONOS Group +4,31% die stärksten Titel. Auf der Verliererseite lagen SUESS MicroTec -1,87%, Carl Zeiss Meditec -3,16% und SMA Solar Technology -3,44%. Die Differenz zwischen dem Spitzengewinner und dem größten Verlierer beträgt 12,74 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Im Dow Jones ragten IBM +10,89%, Salesforce +9,17% und Microsoft +4,09% heraus. Dagegen notierten Nike (B) -1,51%, Johnson & Johnson -1,68% und Walmart -3,22% im Minus. Die Spannweite zwischen dem stärksten Gewinner IBM und dem schwächsten Wert Walmart beträgt 14,11 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Im S&P 500 dominierten Dell Technologies Registered (C) +28,58%, NetApp +26,73% und Hewlett Packard Enterprise +16,21%. Die größten Rückgänge verzeichneten Verisign -4,13%, Corning -4,17% und Huntington Ingalls Industries -4,60%. Die Differenz zwischen dem Topwert Dell Technologies und dem größten Verlierer Huntington Ingalls beträgt 33,18 Prozentpunkte.


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