Workday (A) Aktie steigt am 29.05.2026 kräftig

Mit einer Performance von +10,02 % konnte die Workday (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Workday (A) Aktie. Nach einem Plus von +4,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 123,50€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Workday (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,46 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Workday (A) um -38,55 % verloren.

Während Workday (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %. Damit gehört Workday (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,01 % 1 Monat +19,35 % 3 Monate -0,46 % 1 Jahr -47,21 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 29.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 204 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,08 Mrd.EUR € wert.

Kinaxis (TSX:KXS), global führend bei der End-to-End-Planung und Orchestrierung von Lieferketten, wird in der kommenden Woche die Kinexions North America eröffnen, die vom 1. bis zum 3. Juni im The Cosmopolitan of Las Vegas stattfindet. Auf dieser …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Oracle notiert im Plus, mit +7,88 %. SAP notiert im Plus, mit +2,89 %. ServiceNow legt um +13,78 % zu

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Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.